Raffica di piazzamenti per la Mountain Bike di Santa Marinella • Terzo Binario News

Dopo le belle prestazioni ottenute ai Campionati Italiani di Cremona, gli atleti della Mtb Santa Marinella continuano a mietere vittorie e piazzamenti nel ciclocross in campo regionale ed extra-regionale.

A Gianola di Formia era in programma la quinta prova del Circuito Laziale Ciclocross che ha visto Cristiano Mastropietro cogliere il terzo posto tra i master 3 e Claudio Albanese al secondo posto tra i master 7.

Altro evento tricolore messo in archivio dalla compagine santamarinellese a Fermo nelle Marche con lo svolgimento del Campionato Nazionale CSI in presenza di Gianluca Magnante. Partito bene all’inizio e virtualmente sul podio, una caduta e la rottura del cambio della propria bici lo hanno relegato in quarta posizione tra gli élite sport.

In Veneto epilogo dopo 15 prove del Trofeo Triveneto Ciclocross a Ponte della Muda. Al Ciclocross del Meschio al via solo il vice campione italiano dei master 8 Michele Feltre che ha colto il decimo posto tra i master di terza fascia over 54 e il secondo nella sua categoria. Il team altolaziale compare nelle classifiche finali di miglior rendimento al Triveneto Ciclocross con il decimo posto di Michele Feltre e il tredicesimo di Gianfranco Mariuzzo tra i master di terza fascia over 54.