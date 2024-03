Raccontare Il conflitto, iniziativa sulla Palestina di Acme@Art a Ladispoli • Terzo Binario News

“Domenica 3 marzo presso il locale dell’associazione

ACME@ART di Ladispoli, zona artigianale, si terrà un evento dalle ore 16.30.

Tre ospiti, un cortometraggio, musica, ed una cena a buffet, dedicati alla Palestina, per raccogliere fondi per aiuti umanitari e forniture sanitarie.

Tre ospiti potranno raccontarci aspetti di questa tragedia, dell’origine storica e delle ipocrisie che hanno portato a questa tragedia.

Yousef Salman, palestinese, medico laureatosi alla Sapienza di Roma, fondatore di associazioni a favore della palestina e di “Amici della Mezza Luna Rossa palestinese” , la croce rossa Palestinese, che è in primo piano sul fronte del soccorso dei feriti e dell’assistenza ospedaliera, pagando anche con la vita la propria attivita’ di soccorso.

Di 36 ospedali esistenti a Gaza oggi non ne è rimasto nessuno intatto, tutti sono stati bombardati, i cecchini hanno persino ucciso medici ed assistenti sparando loro da fuori degli edifici. Alcuni medici operano ancora nei pochi ambienti rimasti ancora agibili.

Recentemente, i due membri di una ambulanza della Mezza Luna Rossa intervenuta per salvare la piccola bambina di 6 anni, Hind, uccisa in auto con la famiglia, sono stati freddati anch’ essi.

Siamo assistendo ad un genocidio che nessuno riesce a fermare.

Il tragico bollettino dei massacri si aggiorna di giorno in giorno, aggiungendo orrore ad orrore. La comunità internazionale appare impotente, ed in alcuni casi dichiaratamente complice.

Intento della serata è raccogliere fondi da inviare alla Mezza Luna Rossa, per medicinali, anestesie, strumenti chirurgici, e quanto altro necessiti, per salvare più vite possibili, anche dalla denutrizione e disidratazione, che da ultimo stanno colpendo questa popolazione inerme e soprattutto i bambini.

Si stimano uccisi oltre 30.000 palestinesi di cui la meta’ infanti, bambini e ragazzi. Molti tra i più piccoli sono già morti per fame. Una tragedia epocale che va fermata subito.

Vera Pegne è una scrittrice, traduttrice ed interprete italiogiziana, conoscitrice della Palestina, da molti tempo si batte per i diritti delle donne e del popolo palestinese.

Giampaolo Conte, ricercatore, docente in storia economica, storia del capitalismo e geopolitica economica presso l’Università degli studi Roma Tre, autore di saggi storico-economici anche con riferimento all’impatto del capitalismo moderno sui sistemi economici dei paesi del medio oriente”.