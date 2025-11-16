Segreteria Gd Provincia di Roma e Direttivo: nominati quattro civitavecchiesi • Terzo Binario News

“Il nostro Responsabile dell’Organizzazione, Giosuè De Felici, è stato nominato Responsabile dell’Organizzazione dei Giovani Democratici della Federazione della Provincia di Roma.

Un riconoscimento che non è soltanto personale, ma collettivo: il frutto del lavoro, della passione e della militanza che hanno visto il nostro circolo protagonista di tante battaglie politiche e sociali a Civitavecchia e non solo – come dimostra la campagna nazionale “Un gemellaggio per Gaza”.

Questa nomina rappresenta un segnale chiaro della volontà di portare nelle strutture provinciali la voce e l’energia di chi vive quotidianamente i territori.

Siamo certi che Giosuè saprà mettere la sua energia e il suo spirito militante al servizio dell’intera Federazione, rafforzando la nostra capacità di incidere nelle battaglie che ci stanno più a cuore: il diritto allo studio, il lavoro dignitoso, la giustizia sociale, la difesa dell’ambiente e la battaglia per i diritti civili.

Accanto a questo importante riconoscimento, esprimiamo grande soddisfazione anche per la nomina nel Direttivo GD Provincia di Roma di Alice Arrigoni, Davide Maio e Roland Mercuri che affiancheranno il nostro segretario Alessandro De Paolis: un ulteriore segno del protagonismo e della forza dei Giovani Democratici di Civitavecchia all’interno della Federazione provinciale.

Come Giovani Democratici di Civitavecchia siamo orgogliosi di questo percorso e continueremo a lavorare con ancora più entusiasmo, sapendo di avere punti di riferimento preziosi anche a livello provinciale.

Avanti compagni, insieme!”

Gd Civitavecchia