Pusher di Tarquinia beccato in auto dalla Finanza • Terzo Binario News

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla illegalità diffusa nel viterbese ad opera delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Viterbo.

In particolare, nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Tarquinia hanno predisposto specifici servizi volti al monitoraggio del territorio e al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia.

Nel corso dei mirati controlli, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata sull’atteggiamento particolarmente circospetto e nervoso mostrato da un soggetto di origine italiana, incensurato, residente a Tarquinia, sottoposto a controllo mentre era a bordo della sua auto.

L’infallibile fiuto ancora una volta del cane antidroga FRIDA, considerato il suo forte interessamento al soggetto attenzionato, induceva i militari ad estendere il controllo anche all’autoveicolo, all’esito del quale venivano rinvenute n. 7 dosi di cocaina del peso circa di gr. 3,00 ed euro 600,00 in contanti di piccolo taglio.

Le perquisizioni si estendevano, pertanto, anche presso l’abitazione cui il soggetto risultava essere domiciliato, dove venivano rinvenuti ulteriori gr. 27, 4 di cocaina, n. 1 bilancino elettronico e del materiale atto al confezionamento delle dosi.

La sostanza avrebbe potuto fruttare, se immessa sul mercato, oltre 2.000,00 euro.

L’operazione si concludeva, pertanto, con la convalida del sequestro di gr. 30,5 complessivi di cocaina, della somma contanti di euro 600,00, nonché dell’arresto del citato pusher con contestuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal Giudice presso il Tribunale di Civitavecchia.

L’intervento delle Fiamme Gialle viterbesi sottolinea la vocazione sociale del Corpo che oltre a garantire l’integrità del sistema economico è impegnato nella tutela della salute pubblica e nel contrasto a fenomeni di particolare pericolosità sociale, come il traffico illecito di sostanze stupefacenti, che minaccia la sicurezza e il benessere collettivo.

Il presente comunicato viene diramato facendo presente che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza.