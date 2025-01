Pulizia Laser per la rimozione degli ossidi di saldatura • Terzo Binario News

La pulizia laser per la rimozione degli ossidi di saldatura sfrutta l’energia concentrata di un raggio laser per eliminare impurità, ossidi e residui metallici dalle superfici precedentemente sottoposte al processo di saldatura. Questo processo è particolarmente efficace grazie alla precisione e alla selettività del laser, che agisce solo sull’area interessata senza danneggiare il materiale sottostante.

Come funziona la Pulizia Laser? Il processo di laser cleaning, come è conosciuto in inglese, si basa sull’interazione tra un raggio di luce concentrata e il materiale superficiale. Quando il raggio colpisce la superficie, l’energia luminosa viene assorbita dagli strati di ossido e impurità, provocando la loro evaporazione o frammentazione. Questo processo avviene in frazioni di secondo, garantendo velocità ed efficienza.

I parametri del laser, come potenza, frequenza degli impulsi e lunghezza d’onda, possono essere regolati per adattarsi a diversi tipi di materiali e spessori di ossidi. I sistemi laser come quelli elaborati su misura da Evlaser utilizzano tecnologie di automazione per garantire precisione e ripetibilità nei processi industriali.

Le macchine per la pulizia laser variano in base alla potenza e alla configurazione. Le principali tipologie impiegate per questi compiti includono:

Laser a fibra pulsata, che sono ideali per la rimozione di ossidi leggeri e per applicazioni di precisione.

Laser a fibra continua, comunemente utilizzati per la pulizia di grandi superfici e per lavori più intensivi.

Sistemi laser portatili, particolarmente adatti a interventi sul campo e riparazioni rapide.

Stazioni fisse automatizzate, che vengono integrate nelle linee di produzione per operazioni industriali su larga scala.

Questi macchinari sono dotati di software di controllo avanzati che permettono la programmazione e il monitoraggio del processo in tempo reale.

La tecnologia di pulizia laser trova impiego in numerosi settori industriali grazie alla sua versatilità ed efficienza. Alcune delle applicazioni più comuni includono l’industria automobilistica, dove un’accurata pulizia di componenti metallici e parti saldate è fondamentale per migliorare l’adesione delle vernici e dei rivestimenti, ed il settore aerospaziale, in cui il laser viene impiegato per la rimozione di ossidi e rivestimenti da materiali ad alte prestazioni.

Nell’industria navale la pulizia delle saldature su scafi e strutture metalliche è fondamentale per prevenire la corrosione provocata dall’acqua marina salata, nella manutenzione di impianti energetici la pulizia laser viene impiegata per tubazioni e scambiatori di calore, mentre nel settore metallurgico ed edile ancora una volta l’applicazione principale è la preparazione delle superfici per la saldatura o verniciatura.

L’alluminio è uno dei metalli più ampiamente utilizzati nel settore industriale per la sua resistenza e leggerezza. Quando esposto all’umidità e all’ossigeno nell’aria, si forma uno strato di ossido grigio sulla sua superficie. La pulizia laser è la soluzione migliore per rimuovere l’ossido dall’alluminio. Dal canto loro, le parti in acciaio inossidabile possiedono una migliore resistenza alla corrosione e hanno una finitura superficiale lucida, ma quando vengono saldate, le aree ad alta temperatura attorno ai giunti si anneriscono, il che impedisce la completa passivazione, apre uno spiraglio per il futuro ingresso della ruggine e diminuisce l’estetica della parte. Per risolvere questo inconveniente vengono impiegati i laser a fibra che rimuovono completamente gli ossidi neri in tempi record, assicurando che i giunti di saldatura siano perfetti.

Il laser cleaning viene dunque utilizzato come trattamento pre-saldatura o post-saldatura per rimuovere ossidi e altri contaminanti. Il risultato è soddisfacente sotto tutti i punti di vista: in questo modo si ottengono saldature più resistenti, rivestimenti durevoli, splendide finiture superficiali e superfici completamente pulite.

La pulizia laser rappresenta una soluzione ecologica e sostenibile, in quanto non richiede l’uso di prodotti chimici o abrasivi. Grazie alla sua precisione e affidabilità, si è convertita nella tecnologia di riferimento per i settori industriali che necessitano di standard elevati di qualità e produttività.