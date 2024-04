Provano a rubare un'auto: 39enne tenta la fuga a bordo di una vettura a noleggio • Terzo Binario News

Tre individui sorpresi dai carabinieri, arrestata una cilena senza fissa dimora: l’accusa è tentato furto

Transitando in via Augusto Comte, nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno sorpreso tre persone che stavano armeggiando su un’autovettura in sosta.

Alla vista della pattuglia, una donna ha tentato la fuga a bordo di un’auto a noleggio mentre i due complici si sono dileguati a piedi. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare la donna, una 39enne cilena, senza fissa dimora.

All’interno del veicolo utilizzato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due cacciaviti di grosse dimensioni, una radiotrasmittente, un’asta in ferro e un dispositivo gonfiabile utilizzati per l’apertura della portiera.

La 39enne è stata arrestata per tentato furto e portata in caserma.