Slow Food Day, a Civitavecchia si celebra al gusto di baccalà e stoccafisso • Terzo Binario News

SLOW FOOD è una rete globale di comunità locali che da oltre 30 anni

promuovono l’educazione del gusto e la difesa della biodiversità.

Oltre 10.000 progetti in 160 Paesi e 1 milione di attivisti per garantire il

diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti.

I temi che ci stanno più a cuore sono il Cibo e la Salute, la Biodiversità,

l’educazione e la promozione delle eccellenze del territorio.

Il 18 Maggio è lo SLOW FOOD DAY e quest’anno la Condotta SLOW FOOD “Costa della Maremma Laziale”, vuole festeggiarlo in grande stile.

Si inizia il 17 maggio alle ore 20 al Ristorante 8.0 dello Chef

Matteo Pignatelli, in P.zza Saffi n.6 a Civitavecchia, dove si svolgerà prima la

presentazione del libro: “IN PRINCIPIO FU LO STOCCAFISSO”.

Saranno presenti gli autori ERMINIA GERINI TRICARICO e FRANCESCO

MARIA SPANO’.

A seguire una cena conviviale preparata dallo chef Matteo Pignanelli,

dedicata al Baccalà ed allo Stoccafisso.



Il 18 maggio alle ore 18, sempre al ristorante 8.0, soci e amici di SLOW

FOOD si incontreranno per festeggiare insieme, parlando dei Progetti di

SLOW FOOD, sia nazionali che locali.

In particolare sarà allestito un Banchetto per la raccolta firme “ APPELLO

PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE: CONOSCERE PER SCEGLIERE”.

L’ appello di SLOW FOOD ITALIA per inserire l’educazione alimentare come

insegnamento obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per chi non conosce SLOW FOOD ci sarà un Punto Informativo con

materiale divulgativo e gadget per spiegare che cosa E’ e cosa FA SLOW

FOOD.

Inoltre, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di iscriversi e fare la tessera,

diventando un socio sostenitore di SLOW FOOD.