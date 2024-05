Genitori e figli a scuola di sicurezza stradale • Terzo Binario News

Lezioni della Polizia locale di Roma Capitale in vari plessi dell’Urbe: tra i progetti da segnalare quello a Torre Maura

Sono terminate da pochi giorni le lezioni di sicurezza stradale tenute dalla Polizia Locale di Roma Capitale in diverse scuole della Capitale. Tra i progetti realizzati, quello degli agenti del VI Gruppo Torri in un istituto scolastico di Torre Maura, dove personale qualificato nelle tecniche di insegnamento ai bambini ed ai ragazzi, dai 5 ai 17 anni, ha portato avanti lezioni mirate a spiegare l’importanza del rispetto delle regole del Codice della Strada, con lezioni strutturate in modo da trasmettere nozioni e norme comportamentali anche ai loro genitori.

Grande la partecipazione da parte degli adulti che, nonostante gli impegni familiari, sono riusciti nel corso dell’anno scolastico a prendere parte ad alcune lezioni realizzate appositamente per loro.

Gli incontri , oltre a rappresentare un momento significativo di interazione tra Polizia Locale e comunità cittadina, di ogni fascia d’età, hanno seguito un percorso mirato ad aumentare la consapevolezza, nei giovani e negli adulti, dell’importanza delle regole, soprattutto in termini di sicurezza statale.