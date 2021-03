Prontuario del Consigliere Comunale è il libro l’avvocato Francesco Petrocchi presentato a Santa Marinella - Terzo Binario News

L’Associazione Orgoglio Cittadino presenterà sabato 6 marzo presso Il Centro Sportivo “Le Torri” di Prato del Mare il volume appena pubblicato da Historica : “Prontuario del Consigliere Comunale”, con la presenza dell’autore, l’avvocato Francesco Petrocchi.

Mai come oggi l’attività politica necessita di conoscenza approfondita del processo amministrativo e normativo per poter tradurre passione e slancio in azioni e risultati. Il testo permette di coniugare i due aspetti e tramite aneddoti, esperienze e riferimenti normativi costituisce un ottimo strumento di orientamento e supporto per chi si affaccia all’impegno amministrativo.

L’autore è stato Consigliere comunale, Assessore comunale, Consigliere provinciale di Roma, Vice Presidente del Consiglio provinciale di Roma, Responsabile dell’ufficio di supporto del Presidente della Provincia di Roma e Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

L’evento si terrà nel pieno rispetto della normativa anti contagio COVID-2019.