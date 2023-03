Promozione: Tolfa macchina da gol, il Santa Marinella deve riprendersi • Terzo Binario News

Il Tolfa è diventato un circolo del gol e segnare servirà nelle prossime due partite, entrambe con la Sorianese, la prima domenica in campionato e poi si bissa mercoledì, nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.

Per il Santa Marinella invece niente da fare: l’Ottavia si è dimostrato troppo forte.

Nella quinta giornata di ritorno del girone A di Promozione sono arrivati cinque squilli dai collinari (a uno del Carbognano) che denotano come con il passare delle partite l’attacco si dimostri il reparto più affidabile.

Uomini giusti, rotazioni, intercambiabilità: per mister Daniele Fracassa l’imbarazzo della scelta in un momento in cui manca un pezzo da novanta come Omar Pastorelli. E non solo l’attacco: segnano proprio tutti nell’allegra armata biancorossa: domenica primo gol a firma del mediano Luigi Trebisondi, con un tuffo di testa da calcio d’angolo; poi appena iniziato il secondo tempo ecco il bomber Andrea Moretti, di rapina in area su lancio di capitan Alessio Mecucci. Un’autorete di Carlo Bucciarelli a metà parziale su cross dalla destra e poi nel finale di partita i centri di Federico Superchi, dopo una percussione di Lorenzo Savarino a sinistra che termina con un tiro addosso al palo, e lo stesso Savarino che, recuperato un pallone sulla tre quarti, va in percussione e tira sorprendendo il portiere Luca Ciaccia, che si fa passare la sfera sotto le gambe. Di Federico Meconi la rete della bandiera dell’undici cimino.

Andando a vedere i numeri ecco cosa emerge: Moretti è il capocannoniere con 10 gol, oltre a diversi altri messi a segno in Coppa, con Damiano Pasquini che segue a quota 5. in totale, in campionato sono 44 (due soli in meno del Santa Marinella che aveva ancora si porta in dote le reti di un Giordano Belardinelli in spolvero nella prima metà di stagione). Però l’accelerata i tolfetani l’hanno impressa nelle ultime cinque gare, dove hanno segnato 19 volte, comprendendo il 4-1di Coppa. Adesso la testa di Mecucci e compagni è solo sulla Sorianese per uno scherzo curioso del destino: domenica mattina si va al Celso Perugini per la sesta di ritorno e mercoledì pomeriggio si ritorna sullo stesso campo per il ritorno di Coppa Italia. Ma il 4-1 dell’andata, è un bottino corposo da non sperperare per risparmiare energie in vista della gara successiva.

Per il Santa Marinella, prima battuta d’arresto del nuovo tecnico Roberto Macaluso, stoppato sul 2-0 in casa dell’Ottavia, che ha vinto grazie alla doppietta di Aldo Tedeschi. «Il risultato ci penalizza – ha spiegato l’allenatore – perché abbiamo pagato una seconda metà di primo tempo in cui non ci siamo comportati bene. Tuttavia non fa niente, l’importante è che ci abbiamo provato fino al 95esimo e questo è l’aspetto che ho apprezzato dei ragazzi, ai quali rivolgo i miei complimenti. C’è da rimboccarsi le maniche, dobbiamo rimetterci sotto con il lavoro perché domenica in casa è d’obbligo fare risultato pieno». A proposito di domenica, c’è il ritorno allo stadio Fronti, dove arriverà il Canale Monterano.

Alessio Vallerga