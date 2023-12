Promozione, Tolfa a Palidoro per tenersi la vetta • Terzo Binario News

Il Santa Marinella ospita l’Urbetevere mentre Tollardo ha salutato approdando alla Favl Cimini

Il Tolfa è solo soletto in testa alla classifica del girone A di Promozione. I biancorossi hanno sconfitto 3-1 il Fregene Maccarese allo Scoponi e hanno raggiunto quota 30 punti. Reti di Damiano Pasquini (migliore in campo), Alessandro Rosati e Andrea Moretti.

Vero che devono ancora riposare però a tenere il passo c’è solo l’Urbetevere a quota 28 e a 27 la coppia composta da Sorianese e Palocco, con quest’ultimo che si è fermato proprio nella giornata trascorsa.

Male invece il Santa Marinella, sconfitto 4-2 dal Parioli, a Campagnano a cui non è bastata la doppietta del bomber Giuseppe Tabarini.

Mister Roberto Macaluso si gode il momento, rimanendo sempre con i piedi per terra: «Volevamo salutare la salvezza a dicembre e l’obiettivo è pressoché raggiunto – dice l’allenatore mantenendo un profilo basso – e noto con soddisfazione una crescita collettiva specie fra i ragazzi in rosa, capaci di focalizzare l’attenzione sulla partita singola ma senza esaltarsi né preoccuparsi». Molto diverso il clima che si respira in via delle Colonie dove la sconfitta contro il Parioli ha lasciato il segno. Mister Emiliano Cafarelli – che ha incassato una difesa blindata da parte della società – tutta via è preoccupato: «Non so spiegarmi i motivi di una partita dominata che infine abbiamo perso. Non ho un’analisi corretta perché nel primo tempo abbiamo avuto palle gol a iosa senza riuscire a segnare. Sul 2-2 abbiamo provato a vincerla e avevamo la situazione sotto controllo ma gli errori commessi sono stati principalmente legati alla concentrazione e su quello stiamo lavorando. Indubbiamente è una sconfitta che pesa».

Fin qui l’aspetto sportivo, poi c’è il mercato con le liste che verranno chiuse i 15 dicembre. La novità più importante arriva proprio dalla Perla dove va registrato l’addio di Matteo Tollardo, che ha accettato l’offerta della Favl Cimini Viterbo, in Eccellenza. L’ex Ladispoli quest’estate era stato uno degli acquisti più importanti della rosa santamarinellese ma la sua avventura è finita dopo pochi mesi.

In collina il Tolfa resta alla finestra, anche se dei rinforzi servono perché Dario Pomponi è destinato a scendere all’Allumiere di Riccardo Sperduti e rimane sempre da cercare il sostituto di Omar Pastorelli e Federico Superchi. Forse pure un difensore centrale.

«Per il centravanti puntiamo sull’under classe 2005 Alessandro Papa della juniores mentre gli altri due vanno trovati» ammette il presidente Alessio Vannicola. È circolato il nome di Matteo Piano del Cerveteri anche se sembra che questa pista si sia raffreddata. Poi si attendono i recuperi di Paolo Santi e Valerio Imperiale, che torneranno a disposizione a gennaio.

E per domenica ecco altre due sfide interessantissime: il Tolfa sarà ospite di un Borgo Palidoro che naviga tranquillo a metà classifica con 19 punti in condominio con il Parioli. Inutile sottolineare che per mantenere il primato Marco Roccisano e compagni sono quasi costretti a vincere, sebbene sui Monti non ci sia molta pressione sulla squadra. Al contrario il Santa Marinella sarà impegnato nel confronto forse più difficile visto che allo stadio Fronti arriva l’Urbetevere dei fratelli Trincia che sta cercando di tenere testa ai collinari. Una partita che rischia di diventare una sorta di spareggio per i rossoblù affinché possano rimanere agganciati al treno delle prime.