Promozione, penultimo atto: Santa Marinella e Tolfa devono vincere e sperare • Terzo Binario News

Penultima giornata nel girone A di Promozione nella quale il Santa Marinella non solo non può permettersi di sbagliare ma oltretutto deve sperare in un passo falso dell’Ostiantica. Stesso discorso per il Tolfa, sul quale oltretutto pesano diverse assenze.

Questa la sintesi della 18esima giornata di ritorno, in cui i rossoblù ospitano allo stadio Fronti l’Atletico Capranica mentre i tolfetani si recano nella tana del Ronciglione. Entrambe le gare iniziano alle 11.

Si parte dal Santa Marinella perché la speranza di accedere ai play-off è appesa al lumicino. Infatti in classifica, il Grifone – che oggi riposa – ha già vinto, il Salaria Vescovio secondo è a quota 67 punti, due lunghezze sotto c’è l’Ostiantica mentre i santamarinellesi sono quarti a 63. Più staccato il Tolfa a 58.

L’Ostiantica è atteso dal derby con il Rodolfo Morandi (al sicuro in classifica) mentre il Vescovio è ospite della pericolante Duepigrecoroma, a caccia di punti utili per una posizione play-out più comoda. I rossoblù ospitano un Capranica sereno, che da neopromosso ha disputato una stagione eccellente, trovandosi ora al sesto posto in classifica. Obiettivo raggiunto, ma questo non significa che l’undici cimino si tirerà indietro: «Restano una compagine pericolosa – ammette mister Daniele Fracassa – che verrà in via delle Colonie a fare bella figura. Non si tireranno indietro, come giusto che sia. Noi purtroppo non siamo padroni del nostro destino e infatti non basta vincere. Dobbiamo sperare in un passo falso dell’Ostiantica per rientrare in corsa per i terzo posto che vale lo spareggio-promozione. Siamo consapevoli di non poter sbagliare per questo speriamo che non sia l’ultima gara casalinga di questa annata». Condizione non facile, perché se è vero che domenica scorsa è arrivato un pari di rimonta a Ostia contro la Pescatori, ma non sono questi i punti persi in questa stagione: «No, sebbene il primo tempo sia stato regalato agli avversari. Le gare perse che pesano sulla classifica sono quelle interne contro Longarina e Morandi, che ci sono costate sei punti». Dal punto di vista della formazione, l’allenatore può contare sui rientri di tre titolari come Simone Trincia, Lorenzo Orlando e Alessandro Caforio, che portano in dote solidità ed esperienza ad un undici obbligato a fare bottino pieno.

In collina c’è preoccupazione più per gli uomini che per l’avversario. Infatit il Ronciglione è retrocesso in Prima Categoria ormai da tempo, non ha nulla da chiedere alla stagione e gioca sereno. Al contrario, mister Roberto Macaluso è in grossa difficoltà, fra infortuni e squalifiche. Il giudice sportivo ha fermato Edoardo Fagioli e Samuele Pangi, Gianluca Nuti, Miguel Vittorini e Giovani Magloire si sono allenati pochissimo e Paolo santi si è infortunato nell’allenamento di venerdì. Per contro, tornano disponibili Marco Bevilacqua e Gianlugi Salvato e sebbene Damiano Pasquini sia schierabile, il guaio grosso resta sulla composizione dell’attacco visto che pure Christian Suma è acciaccato. «Attingeremo ai ragazzi della juniores, come rappresentazione plastica dell’andamento di questa stagione» l’osservazione malinconica di Macaluso.