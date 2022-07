Progetto Ossigeno, a Tarquinia piantati 1185 alberi coi fondi della Regione Lazio • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Lazio nell’ambito del progetto Ossigeno per la piantumazione di nuovi 1185 piante e alberi. Tarquinia è infatti risultato tra i comuni vincitori del bando con un importo di 67.823,83 euro.

Il progetto presentato dall’amministrazione prevede n.5 interventi per piantumazione ed alberatura a Tarquinia Lido e più precisamente a: Viale Cristoforo Colombo, Viale dei Navigatori Luna Park, Viale dei Navigatori Nuovo Parco Fluviale, Viale delle Sirene, Viale dei Tritoni Area Mercato.

In adesione al progetto della Regione Lazio finalizzato alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio,- cita il progetto presentato – il Comune di Tarquinia intende perseguire finalità volte a combattere l’inquinamento atmosferico e la scarsa fruizione di spazi verdi attraverso un sistema integrato e strategico di rimboschimento urbano nel territorio del Lido ove sono presenti aree verdi attualmente piantumate con sporadici pini marittimi e di aleppo risalenti agli anni ’50 e ’60 che necessitano di “rinforzo” e protezione con tipologie di piante che ben si adattino ai terreni e al microclima del litorale. E’ prioritario migliorare la diversificazione degli habitat delle specie di volatili presenti ed implementare il patrimonio ambientale ereditato dal secondo dopoguerra per migliorare e garantire il benessere alle nuove generazioni, basato non soltanto sull’assenza di patologie, ma anche sulla capacità di prestanza fisica essenziale e su un equilibrio psico-emotivo che tenda alla positività. Grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, il Comune procederà dunque alla piantumazione in queste aree di 2370 alberi e arbusti di diverse specie.

“E’ un risultato importante per la nostra città, ne siamo orgogliosi – ha commentato Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia – Abbiamo fin da subito posto una grande attenzione al verde pubblico, prendendoci cura della natura, per migliorare l’ambiente che ci circonda, ripristinare alberi laddove è possibile è uno dei temi centrali dell’attività della nostra amministrazione. Crediamo fortemente in un futuro che deve avere come priorità assoluta la sostenibilità e l’ecologia, e per questo non mancherà mai il nostro impegno. Questo finanziamento oltre ad essere una grande opportunità per Tarquinia, denota anche la capacità dell’amministrazione comunale di intercettare nuove risorse attraverso la presentazione di progetti che vengono giudicati credibili”.

6milioni di alberi, uno per ogni abitante della regione Lazio, è questo l’obiettivo finale del progetto Ossigeno ideato per incrementare la piantumazione urbana ed extraurbana nel territorio regionale, migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento.

Ringraziamo gli uffici, gli agronomi Alessandro Eberle e Roberto Belli che hanno seguito il progetto.