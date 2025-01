Profanata la chiesa di Sant'Anna a Passoscuro, l'indignazione della politica di Fiumicino • Terzo Binario News

“Abbiamo appreso con profondo dispiacere del vile atto che ha colpito la Parrocchia di Sant’Anna a Passoscuro. Il furto e la profanazione di oggetti sacri rappresentano una ferita non solo per la Chiesa, ma per l’intera comunità di Fiumicino, che vive questo episodio come un doloroso colpo alla propria identità.

Esprimiamo la nostra totale solidarietà alla parrocchia, con la speranza che questi gesti trovino presto giustizia. Tuttavia, non possiamo esimerci dal sottolineare che tali episodi devono essere motivo di riflessione, non solo per i cittadini, ma soprattutto per l’amministrazione comunale.

Da molto tempo abbiamo già lanciato un accorato grido d’allarme sul tema della sicurezza. La maggioranza, invece, ha risposto dipingendo un quadro idilliaco di un territorio sicuro e sotto controllo, un’immagine che i fatti stanno smentendo giorno dopo giorno.

Gli episodi di furti sul territorio comunale continuano, in modo sempre più sfrontato e impunito. Nel frattempo, l’amministrazione si limita a fornire dichiarazioni di circostanza, dimostrando un’incapacità cronica nel mettere in atto misure concrete ed efficaci.

La sicurezza è un diritto fondamentale. Non possiamo più tollerare interventi tardivi o soluzioni di facciata. I cittadini del territorio di Fiumicino meritano di vivere in tranquillità, liberi dall’angoscia e dalla paura.

È arrivato il momento di dire basta: il tempo delle chiacchiere è finito. Ora servono azioni rapide e incisive per garantire quella sicurezza che le istituzioni hanno il dovere di assicurare. Fiumicino non può più aspettare”.

Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD

Paola Magionesi, Segreteria PD Nord Fiumicino

“Non possiamo che rivolgere parole di dispiacere e di solidarietà a Don Valerio e a tutta la comunità di Passoscuro per il tentativo di furto che si è svolto nella notte tra Domenica e lunedì presso la Parrocchia di Sant’Anna. – dichiara il Consigliere Comunale Massimiliano Catini. – Ci teniamo a sottolineare, avendo preso informazioni direttamente dal Parroco che ho personalmente chiamato a nome dell’Amministrazione comunale per rivolgergli la nostra vicinanza, che non sono stati profanati o rubati oggetti sacri, a differenza di quanto l’opposizione ha voluto sottolineare che, invece di appurare le dinamiche ha avuto più fretta di scagliarsi contro l’amministrazione. Purtroppo i malviventi hanno fatto irruzione nella sagrestia alla ricerca probabilmente di denaro e i fatto sono stati regolarmente denunciati ai Carabinieri. – prosegue Catini. – Non che le circostanze non siano comunque gravi e degne di nota, ma voler montare un caso parlando di furto e profanazione di oggetti sacri, significa, per l’ennesima volta, voler gettare la cittadinanza nella confusione colpendola nello spirito. – Il lavoro di rafforzamento della sicurezza che è sempre stata scarsa sul nostro territorio, è un impegno che l’amministrazione sta portando avanti con degli ottimi risultati, ma che non è ancora terminato. Abbiamo incrementato gli agenti di Polizia Locale e sempre maggiore è la collaborazione con le Forze dell’Ordine. Sono notizie di questi ultimi giorni le operazioni che hanno visto smantellare un insediamento abusivo a Tragliata, proprio al nord del territorio per anni dimenticato dalla precedente amministrazione. – conclude il Consigliere – il tentativo dell’opposizione di aggrapparsi ad un vile gesto che ha coinvolto la comunità di Passoscuro, scrivendo, tra l’altro, notizie non confermate e non veritiere, lo trovo veramente un gesto di basso profilo politico.”