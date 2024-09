Prima contromano poi tenta di investire un agente: Roma Capitale blocca un 33enne a Colli Aniene • Terzo Binario News

Stava effettuando dei controlli in via Ernesto Rossi, una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale, quando ha notato una Citroen C3 che percorreva via Mario Alicata in senso vietato ad altissima velocità.

Immediatamente gli agenti si sono messi all’inseguimento del veicolo, condotto da un uomo, che tentava di dileguarsi mettendo a repentaglio la pubblica incolumità con una condotta di guida pericolosa.

Raggiunto dalla pattuglia, il conducente, dopo aver inizialmente perso il controllo del mezzo, ha cercato di proseguire la sua folle corsa, tentando anche di investire uno degli agenti che si era avvicinato per fermarlo, fino a speronare il veicolo di servizio della Polizia Locale che lo aveva raggiunto e bloccato in via di Grotta di Gregna, con l’ausilio di una seconda autopattuglia.

Sventato il tentativo di fuga, gli operanti hanno identificato il conducente, un uomo italiano di 33 anni, che dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di guida in stato di ebbrezza, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, oltreché per appropriazione indebita della Citroen C3.