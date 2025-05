Prima candelina per il Roma Club Vecchie Teste di Ladispoli • Terzo Binario News

“L’AS Roma Club “Vecchie Teste” di Ladispoli festeggia il primo anno di attività giovedì 22 maggio ore 20 con una pizzata conviviale presso il ristorante Joya di Ladispoli (quota di partecipazione 25 euro).

Alla serata sarà presente l’ex calciatore giallorosso Max Tonetto e altri graditi Ospiti a sorpresa!!!

Per prenotazione e pagamento quota ci si può rivolgere al negozio Emporio Roma di Ladispoli entro e non oltre domenica 18 maggio.

Festeggeremo insieme questo primo anno di attività, daremo il via al tesseramento 2025 e verranno illustrate alcune iniziative sportive, sociali e culturali in cantiere per i prossimi mesi”.

Il Presidente Stefano Consorti