Presto un parco pubblico in zona Quartaccia a Santa Marinella - Terzo Binario News

“A Santa Marinella sarà presto realizzato un parco pubblico nella zona Quartaccia” ad annunciarlo è il sindaco Pietro Tidei.

“Il comune intende acquistare da Enel un’area per realizzare uno spazio verde, in una zona della città che al momento è sprovvista di una struttura pubblica.

Il parco potrà ospitare una zona relax per famiglie ed un’area riservata al park dog.

Desideriamo realizzare uno spazio pubblico per dare alla città un futuro sviluppo e l’opportunità di poter usufruire di un’area accogliente per lo svago, per la pratica dello sport all’aria aperta, per le famiglie e soprattutto per i loro amici a quattro zampe.

Un particolare ringraziamento al consigliere Andrea Amanati per il suo costante impegno e presenza sul territorio”.

Pubblicato venerdì, 25 Febbraio 2022 @ 15:46:36