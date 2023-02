Preso "l'incubo di Conca d'Oro": è un 73enne rumeno parcheggiatore abusivo • Terzo Binario News

Era l’incubo di residenti e comitati di quartiere , il parcheggiatore abusivo che esercitava la sua attività in Via di Conca d’Oro, all’angolo con Ponte delle Valli , nel II Municipio.

Un’attività che spingeva ben oltre la richiesta esplicita di denaro per la sosta, poiché in caso di rifiuto da parte di qualche automobilista, l’uomo finiva per importunare chicchessia, creando disagio e paura tra i cittadini.

Gli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico ) della Polizia di Roma Capitale, dopo circa due settimane di appostamenti , sono riusciti a fermare il soggetto, per identificarlo e sanzionarlo ed emettere nei sui confronti un ordine di allontanamento dal sito in questione.

Tutto si è svolto venerdì pomeriggio, quando due operanti, in abiti civili, hanno finto di parcheggiare la vettura, per poi essere avvicinati dall’uomo in cerca di compenso.

Si tratta di un cittadino di nazionalità romena di 73 anni, condotto al fotosegnalamento per accertamenti sulla sua identità e regolarità sul territorio nazionale. Il soggetto, con precedenti penali, è stato quindi sanzionato per l’attività di parcheggiatore abusivo e gli sono stati sequestrati i proventi del suo illecito guadagno.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.