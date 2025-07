Preso a Ladispoli il "piromane delle volanti" • Terzo Binario News

Avena incendiato un’auto della Polizia all’Esquilino

Il “piromane delle volanti” beccato a Ladispoli, dagli agenti della Digos della questura di Roma.

Lo scrive Roma Today.

Non ancora rese note le sue generalità ma è accusato di aver incendiato una volante parcheggiata davanti al commissariato Viminale in via Farini e a una vettura in uso al ministero della Giustizia in via Arenula, nel Centro Storico.

I veicoli sono stati danneggiati in modo lieve grazie all’intervento degli agenti che hanno spento le fiamme.

non sono state rese note le generalità ma si tratta di un italiano.