Premio Ricordando, Civitavecchia omaggia l'organista Ferruccio Vignanelli • Terzo Binario News

Con il Patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Cariciv, e con la collaborazione dell’UMC, domani mercoledì 15 ottobre alle ore 18.30 (ingresso dalle ore 18, fino ad esaurimento dei posti) si terrà al Teatro Nuovo Sala Gassman la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Musicale indetto in memoria del nostro concittadino Ferruccio Vignanelli, tra i più grandi organisti e clavicembalisti del novecento.

Una giuria presieduta da Francesco Vignanelli , figlio di Ferruccio e composta da musicisti di sicuro livello: Luca Purchiaroni, Giovanni Cernicchiaro, Emiliano Manna, Gino Fedeli, Francesco Ceccarelli, Tiziano Leonardi, Nicoletta Potenza, Cristiana Barbaranelli, Sonia Turchi, Corrado Stocchi, Riccardo Schioppa e Marika Torchio, ha selezionato i cinque finalisti che si esibiranno il 15 per definire l’ordine di premiazione.

Condurrà la serata Enrico Maria Falconi mentre Claudio Galiani spiegherà le ragioni del Premio dedicato a Ferruccio Vignanelli.

Un evento importante che punta a far riemergere nella memoria collettiva un personaggio fortemente radicato nel territorio e con lui un tratto significativo della nostra storia.

Il Premio Ricordando, ogni anno dedicato a un personaggio illustre della città – lo scorso anno fu dedicato a Silverio Blasi – è nato proprio con la finalità di valorizzare la nostra storia, consapevoli che è dalla memoria del passato che possiamo recuperare e rafforzare il senso della comunità.

