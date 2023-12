Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” 2023: tutti i vincitori • Terzo Binario News

Gran finale per il Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” nell’aula consiliare del Comune di Ladispoli, gremita come al solito per questa manifestazione.

Finalisti giunti da tutta Italia per celebrare un premio che si appresta a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale italiano.

L’edizione 2023, appena conclusasi, ha avuto importanti patrocini: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Ladispoli e per finire il patrocinio del Consiglio dei Ministri arrivato con pec nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre, a poche ore dall’inizio della manifestazione.

“Siamo orgogliosi e felici di tanti riconoscimenti – spiegano dalla segreteria del Premio – per noi sono la testimonianza dell’ottimo lavoro fatto e della serietà dell’organizzazione tutta.” Nel corso della premiazione non sono mancati gli ospiti a sorpresa: il tenore internazionale Roberto Aronica presente in sala come spettatore è stato chiamato a premiare la sezione racconti, mentre in video collegamento sono arrivati Gabriele Abis e Stella Falchi, ovvero “Casa Abis”, la coppia teatrale – televisiva – radiofonica e social che sta spopolando con le proprie esibizioni in tutta Italia. Molto apprezzati i super ospiti Federico Palmaroli, l’aforista autore de “Le migliori frasi di Osho” ed il giornalista Francesco Semprini, corrispondente da New York per La Stampa che hanno premiato la sezione Giallo. Assente causa covid il presidente onorario di giuria Angelo Mellone, mentre per un disguido tecnico è saltato il collegamento dalla Puglia con lo scrittore Marcello Veneziani. “Anche questa edizione è stata veramente unica – proseguono dalla segreteria – tante testimonianze di stima ci sono giunte in queste ore da tutti gli scrittori e dagli ospiti. Sicuramente rimarrà negli annali la premiazione sui generis di Marco Renzi, giovane scrittore cui è andato un premio speciale della giuria. Arrivato ad evento concluso, è stato premiato fuori dal Municipio dall’on. Federico Mollicone, arrivato anche lui in ritardo direttamente dalla prima al teatro alla Scala di Milano, ma con la volontà di presenziare vista la caratura del premio.

Camilla Augello

ROMANZO

1^ Carla Cucchiarelli- Io sono Nannarella-intrigo a Firenze

2^Samaritana Rattazzi – Senza Preavviso

3^Viviana Verbaro – la rosa di Marghe

GIALLO

1^ Annalisa Venditti – Delitto al presepe vivente

2^ Barbara Aversa – La figlia della lupa

3^ Cristina Astori – Tutto quel viola-Susanna Marino indaga nella Torino esoterica

RACCONTI

1^ Antonio Laurino – Binocoli a gettoni

2^ Italo Inglese – Contrattempi e coincidenze mancate

3^ Corrado Calvo – L’amore sbagliato

LIBRO PER RAGAZZI

1^ Viviano Vannucci – Tanto non boccia nessuno

2^ Jo Demi – Prima del piccolo principe

3^ Maurizio Giannini – Il narratore di marciapiedi

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

Premio Speciale della Giuria BCC Giovani

Lamberto Battiston – Moffru non è il personaggio principale!

Gabriele Di Fazio – Diario di un tirannosauro vegetariano

Gabriele Missaglia – Sara e i mille mila

Premio Speciale della Giuria Racconti “Arcadia”

Stefano Catena – Malacoda

Premio Speciale della Giuria “Romanzo Arcadia”

Anna Pasquini – I Vincisgrassi di zia Lucia

Premio Speciale della Giuria Giallo “Tondì”

Riccardo Landini – Segreti che uccidono

Alessio Piras/Daniele Grillo – Ultima tappa Ratline

Premio Speciale della Giuria “K&P Superall 2000”

Roberto Frazzetta – La strada non aspetta

Marco Renzi – Due mondi diversi

Premio Speciale della Giuria “Lara Calisi” Carattere di Donna

Samia Peroni – Malensiste

Premio Speciale della Giuria “Benito Ussia”

Marco Bartolini – Scritte sulla sabbia

Matteo Traballoni – Napoleone-Gloria, sangue e lacrime

Premio Speciale della Giuria “Città di Ladispoli”

Simona Rubeis – Altrove

Sandro Belleggia – Amori e delitti nel centro storico di Bologna al tempo della Belle Epoque

Fabrizio Olivero – L’ultima sigaretta