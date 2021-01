Pranzo nella tavola calda ma sono in 13: sanzionati e locale chiuso per 5 giorni - Terzo Binario News

Avevano organizzato un pranzo all’interno di una tavola calda le 13 persone, di nazionalità bengalese, trovate all’interno di un locale in zona Magliana. Arrivata la segnalazione alla Centrale Operativa, gli agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi – lunedì 18 gennaio – sono intervenuti presso l’attività, dove gli avventori si erano riuniti, consumando cibi e bevande, per festeggiare una coppia di connazionali che si erano uniti da poco in matrimonio, contravvenendo alla disposizioni per il contenimento del contagio.

Per tale motivo tutti i commensali, oltre al titolare dell’esercizio, sono stati sanzionati e per il locale è stata disposta la chiusura di 5 giorni.