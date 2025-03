Portava droga e telefoni ai detenuti, arrestata infermiera del carcere di Civitavecchia • Terzo Binario News

Scoperta dalla Penitenziaria dell’istituto di Aurelia, perquisita anche la sua abitazione

Droga e telefoni ai detenuti: a portarli un’infermiera del Ser.d. del carcere di Aurelia a Civitavecchia, arrestata dalla Polizia Penitenziaria.

La donna, una 55enne, è stata sottoposta a perquisizione durante la quale si è scoperto che addosso aveva 86 grammi di cocaina e sei telefoni Motorola E 15 con tanto di caricabatteria.

Nel successivo controllo in casa sono stati trovati mille euro in contanti che, secondo l’accusa mossa dalla procura di Civitavecchia, rappresentano l’incasso per l’attività illecita svolta.

L’indagine è stata avviata diversi mesi fa a seguito di una serie di ritrovamenti di telefoni nelle celle. Non è insolito che saltino fuori, però è stata la quantità e la frequenza dei ritrovamenti che ha insospettito gli agenti che così hanno rafforzato i controlli interni.

Quando è scattato il controllo, la donna aveva con sé, occultati, non solo gli smartphone ma anche lo stupefacente che sul mercato vale intorno ai 40mila euro.

In città si è sparsa la voce dell’arresto poiché la donna è molto conosciuta.

Attualmente, ironia della sorte, l’infermiera è detenuta presso l’istituto di pena dove lavora.