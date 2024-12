"Porta D'Etruria" e "Incitur" invitano a scoprire "Civitavecchia con gli occhi di un turista" • Terzo Binario News

“Porta D’Etruria” e “Incitur” invitano a scoprire “Civitavecchia con gli occhi di un turista”

Appuntamento il 27 dicembre, ore 16, alla biblioteca comunale

di Cristiana Vallarino

Un’occasione per scambiarsi gli auguri, ma non solo, l’appuntamento di oggi che l’associazione “Porta D’Etruria” ha organizzato negli accoglienti locali del ristorante “Cibus”, in piazza Calamatta.

L’incontro, infatti, è stato soprattutto l’occasione per presentarne un altro, che si terrà il 27 dicembre alle 16 nella biblioteca comunale.

“Quando – ha detto il presidente Stefano De Paolis – noi di “Porta D’Etruria” racconteremo l’iniziativa “Civitavecchia…con gli occhi di un turista”, portata avanti in collaborazione con il Tour Operator “Incitur”. All’incontro invitiamo tutti i cittadini a partecipare affinchè possano comprendere come il luogo dove vivono, di cui loro magari non conoscono aspetti particolari, viene apprezzato dalle migliaia di turisti che sbarcano nel nostro porto”.

E sono tantissimi i crocieristi che sono stati accompagnati alla scoperta di Civitavecchia dalle guide di “Incitur” durante tutto il 2024. “Almeno un migliaio, con un aumento del 70% rispetto al’23 – ha spiegato Salvatore Cardinale, presidente di “Incitur” – e auspichiamo di fare meglio nell’anno a venire. Anche se la nostra città non è ancora pronta per dare una piena accoglienza ai visitatori. Finora abbiamo avuto diverse risposte da parte dei titolari di attività di ristorazione dove gli stranieri possono fare assaggi ed degustazioni, ma molto si può e si deve fare ancora”.

“Basti pensare che se si va on line Civitavecchia risulta compresa nel lago di Bracciano, almeno per quelle piattaforme usate molto dagli americani come Tripadvisor – ha fatto notare Giuliano Varchetta, di “Incitur” -. Serve che l’amministarzione locale si attivi affinchè la città abbia visibilità internazionale, mettendo in mostra quanto di bello ci sia dal punto di vista storico, archeologico e culturale. Oltre che enogastronomico”. Sulla stessa linea anche Sergio Aversa, Eatruria e CWStudio: “E’ da 25 anni che con la mia agenzia civitavecchia.com cerco un incontro con le istituzioni affinchè si valorizzi la città e il suo comprensorio”.

Stamattina, oltre al padrone di casa di “Cibus”, Riccardo Giancone, c’erano altri operatori del settore, i cui locali sono nel centro storico, come Matteo Pignanelli per “Otto.Zero”, Simone di Fior di Farina e Stefano Baracca della gelateria Setteveli. Come “Eatruria” lo stesso Aversa anche di Creative Web Studio. Per il Comune era presente il consigliere Luca Grossi e poi ha portato il suo saluto l’onorevole Alessandro Battilocchio, accompagnato da Pamela Pierotti, e da una coppia di amici appena arrivata dagli Usa. “A proposito di quello che si trova online su Civitavecchia – ha raccontato simpaticamente il parlamentare azzurro – sapete la cosa che più vogliono vedere i miei amici, dopo il Vaticano e il Colosseo? La Ficoncella!”.

Operatori e ristoratori – e si auspica pure amministratori locali e personalità di spicco del territorio – ci saranno anche il 27 quando. con slides, video, recensioni si saprà quello che gli stranieri pensano di Civitavecchia, il tutto registrato grazie agli oltre 300 servizi che “Incitur” ha svolto tra food tours, cooking classes e tours storici, attraendo una bella fetta degli oltre 3,3 milioni di crocieristi in transito.

“E per noi – hanno commentato Cardinali e Varchetta – non c’è miglior soddisfazione che sentirsi dire “Quello con voi è stato il miglior tour di tutta la crociera”.. Magari da chi è stato in viaggio per 15 giorni nel Mediterraneo, toccando città come Barcellona o Valencia”.

Raggiungere gli obbiettivi – crescita armoniosa per la città che si traduca in più lavoro per i giovani – sarà più semplice, ha sottolineato De Paolis “con la collaborazione tra pubblico e privato”.