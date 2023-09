Ponticello Tre Denari, controlli settembrini della Municipale di Fiumicino • Terzo Binario News

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, con il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, insieme alla Polizia Locale, per la viabilità sul ponticello Tre Denari a Torrimpietra.

Da inizio estate infatti, all’incrocio lungo la Via Aurelia, in particolar modo nei fine settimana, è fissa la presenza di una pattuglia di Polizia Locale per regolamentare nel migliore dei modi la viabilità di un punto davvero critico.

“La sicurezza è uno dei punti importanti del nostro mandato – spiega Severini – coerenza, viabilità, buona amministrazione, controllo e vigilanza sono primarie”