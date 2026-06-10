Ponte di San Gordiano, cambia la viabilità per un mese • Terzo Binario News

Lavori di messa in sicurezza del viadotto Km 77+815 della Fl5 Roma-Civitavecchia dal 10 giugno al 11 luglio 2026
Si comunica che, a seguito della nota con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione operativa Infrastrutture causa pericolo cedimenti strutturali del ponte ferroviario, chiede l’istituzione della disciplina viaria di divieto di transito in via Adriano Novello intersezione via Aurelia Sud (viadotto Km. 77+815 linea RM-PI dal 10 giugno al 11 luglio 2026), sarà istituita la seguente disciplina viaria:
- dalle ore 09:00 alle ore 18:00,dal lunedì al venerdì, del periodo compreso tra il giorno 10 giugno 2026 e il giorno 26 giugno 2026in: VIA AURELIA SUD: ponte F.S. altezza dell’intersezione con via A. Novello:l’istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione al traffico veicolare per tutte le categorie di veicoli secondo la direzione di marcia mare/monte, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché del personale idoneamente abbigliato (movieri) munito di strumentazione per viabilità (paletta) da posizionarsi su: via Aurelia Sud intersezione con Via A. Novello per l’esecuzione del presente provvedimento;
- dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del periodo compreso tra il giorno 29 giugno 2026 e il giorno 11 luglio 2026 in:VIA AURELIA SUD: ponte F.S. altezza dell’intersezione con via A. Novello:l’istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione al traffico veicolare per tutte le categorie di veicoli, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché del personale idoneamente abbigliato (movieri) munito di strumentazione per viabilità (paletta); Verranno inoltre istituite le seguenti deviazioni del traffico veicolare in:
- VIA ADRIANO NOVELLO: altezza intersezione con via San Gordiano, segnale di direzione obbligatoria a destra (secondo la direzione Roma- Grosseto) con obbligo di utilizzo di movieri idoneamente abbigliati e muniti di strumentazione per la viabilità (paletta);
- VIA AURELIA SUD altezza rotatoria per accedere in via A. Novello, segnale di direzione obbligatoria dritto (secondo la direttrice Roma – Grosseto proseguendo nel normale senso di marcia) con obbligo di utilizzo di movieri idoneamente abbigliati e muniti di strumentazione per la viabilità (paletta) e chiusura con New Jersey stradali del varco d’ingresso a via A. Novello;