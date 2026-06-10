Tolfa, la consigliera regionale Tidei (Italia Viva) racconta i suoi tre anni di mandato • Terzo Binario News

Prosegue il tour di Marietta Tidei nel Lazio. La consigliera regionale e capogruppo di Italia Viva, infatti, ha deciso di realizzare e distribuire un’accurata pubblicazione in cui traccia il bilancio dei suoi primi tre anni di mandato.

Dopo l’affollata apertura a Civitavecchia, a cui ha partecipato la parlamentare Maria Elena Boschi, oltre al sindaco Marco Piendibene e il segretario del Pd Lazio Daniele Leodori,è seguita la tappa di Allumiere (foto nel titolo), che ha visto una nutrita partecipazione. L’incontro, con gli ex sindaci Augusto Battilocchio e Antonio Pasquini, è stato moderato dalla giornalista Tiziana Cimaroli. Venerdì alle 18 sarà la volta di Tolfa. Appuntamento nell’atrio della villa comunale dove con la Tidei ci saranno la sindaca Stefania Bentivoglio, la vice sindaca Laura Pennesi, il consigliere comunale di Tolfa Amgelo Bonelli,capogruppo Casa riformista e il dottor Mauro Mocci, presidente dell’Osservatorio Ambientale. Modera la giornalista Cristiana Vallarino.

Anche domani sarà l’occasione per la Tidei di parlare del suo impegno nella vita politica regionale e non solo, ma soprattutto di rispondere ad eventuali domande da parte della popolazione locale.