Polizia al lavoro a San Lorenzo su droga e irregolarità nei b&b - Terzo Binario News

San Lorenzo. Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato, sanzionato e denunciato il proprietario di un B&B e arrestato un cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli uomini del Commissariato San Lorenzo durante un mirato controllo hanno individuato un B&B abusivo in via dello Scalo di San Lorenzo, il cui proprietario è stato sanzionato amministrativamente con 3.333 euro di sanzione per aver avviato abusivamente la struttura e denunciato in stato di libertà ai sensi degli articoli 109 e 17 del T.U.L.P.S. per omessa segnalazione degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sempre personale del commissariato San Lorenzo ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di 660 grammi di marijuana, 53 grammi di cocaina un bilancino di precisione e 250 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.