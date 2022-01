Podi e piazzamenti per la Mtb Santa Marinella - Terzo Binario News

Anche senza podi, la partecipazione della Mtb Santa Marinella ai Campionati Italiani Ciclocross in Friuli Venezia Giulia a Variano di Basiliano è stata proficua.

Per i santamarinellesi, nella competizione svoltasi sotto l’egida della Federciclismo, si sono presentati ai nastri di partenza in quattro ovvero Gianfranco Mariuzzo e Claudio Albanese per la categoria master 6, Michele Feltre per la categoria master 7 e Libero Ruggiero tra i master 2.

Il podio degli M6, Mariuzzo lo ha mancato per soli due secondi di distacco dal terzo e nella stessa categoria Albanese ha raggiunto la 19esima posizione. Podio sfiorato anche da Feltre, quarto tra gli M7 mentre Ruggiero ha chiuso al sesto posto tra gli M2.

Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre non sono tornati a mani vuote invece dai circuiti Triveneto e Master Cross Selle Smp.

Mariuzzo al Ponte a Faè di Oderzo ha conquistato il primato solitario tra gli amatori di terza fascia e di categoria master 6 con lil raggiungimento della vetta della classifica assoluta del Master Cross Selle Smp. Niente male neanche la gara di Feltre con il nono posto assoluto di terza fascia e il secondo di categoria master 7. Benissimo a Fiume Veneto con l’ennesima affermazione di Mariuzzo tra gli amatori di terza fascia e di categoria master 6. Altro nono posto assoluto di fascia per Feltre ma nel master 7 è giunto terzo. Infine per Ruggiero due appuntamenti del circuito Trofeo Modenese. Per lui primo posto di categoria master 2 a Spilamberto e pochi giorni dopo stesso risultato tra gli M2 a Castellarano.

Il finale di stagione di ciclocross è previsto il 30 gennaio con il Campionato Nazionale Csi ad Ostia.