Pino crolla su auto in sosta • Terzo Binario News

Un pino è caduto su due auto in sosta (una la distrugge), all’altezza – per intenderci – tra la preferenziale e la ciclabile. L’episodio è avvenuto nella mattina odierna, intorno alle 6,30, in via Gregorio VII. Non ci sono stati feriti. Sul posto i Vigili del fuoco – con la Squadra 9 e l’Autogru – e la Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio.

Nel corso dell’operazione di rimozione è stato temporaneamente chiuso il tratto – ora riaperto – tra via Innocenzo XI e via San Damaso, direzione Lungotevere.

Foto Angelo Belli gruppo Facebook La Voce di Aurelio Boccea