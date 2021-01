Pezzi d'auto e "visite" in casa: escalation di furti da Fonte Meravigliosa al Torrino - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Fonte Meravigliosa, Prato Smeraldo, Torrino. Ma anche Mostacciano e Fonte Laurentina: i residenti lamentano una escalation di furti su auto ma anche negli appartamenti. “Tra il coprifuoco e i Dpcm, dalle 22 si scatena l’inferno in questo territorio. Le razzie sono triplicate negli ultimi sei mesi: non c’è pace per i possessori di Suv; Smart; Fiat 500; Bmw o macchine di forte cilindrata” ha detto Piero Cucunato, Ccpogruppo della Lega Salvini Premier nel Municipio IX.

La lettera

Carla Canale, presidente del comitato di quartiere Vigna Murata, lo scorso mese ha scritto una lettera indirizzata a più destinatari: ministero degli Interni, prefettura, forze dell’ordine, il sindaco Virginia Raggi. La missiva, molto dettagliata, ha puntato i riflettori su episodi avvenuti in zona come truffe, furti di veicoli o di parti di automobili, saccheggi in abitazioni (nella fascia oraria 17-20) e nelle scuole. I residenti, allarmati, hanno creato una chat, per segnalare situazioni sospette e allo stesso tempo allertare polizia e carabinieri.

“Quartiere bersagliato”

“Il nostro quartiere è tristemente noto alle forze dell’ordine per essere uno dei più bersagliati, se non il più bersagliato, del Municipio IX” ha commentato Canale “il Comitato ha ricevuto segnalazioni da cittadini e negozianti che si sentono abbandonati. Abbiamo presentato anche una raccolta firme per un maggiore pattugliamento e un progetto con la presenza di telecamere per una maggiore sicurezza”. A tal proposito, Canale ha detto: “Un sistema di video-sorveglianza sarebbe un deterrente per furti e truffe agli anziani, che si sviluppano sotto casa e nel parcheggio del mercato rionale”.

“Territorio in balìa dei furti d’auto”

“Il nostro territorio purtroppo è sotto scacco dei ladri di automobili, che da diversi mesi nelle ore notturne mettono a segno numerosi furti di veicoli costosi. Un fenomeno preoccupante, che in sta toccando in particolar modo i quartieri di Mezzocammino, Torrino, Mostacciano e la Fonte Laurentina: zone che purtroppo stanno diventando dei paradisi per i malviventi, considerato il numero di elevati furti d’auto”. Così Piero Cucunato, capogruppo della Lega nel IX Municipio.

“Diverse volte ho esposto la problematica all’Amministrazione del IX Municipio, chiedendo la scorsa settimana in un ordine del giorno anche l’installazione di telecamere in queste zone per garantire la sicurezza e la vivibilità. Una proposta cui l’Amministrazione pentastellata è rimasta sorda, pensando bene di bocciarla nonostante la gravità della situazione in cui tantissimi cittadini stanno incappando. A lamentarsi dei furti d’auto sono le vittime, i cittadini locali impauriti, i Comitati di Quartiere che chiedono aiuto e soprattutto i portavoce dei nuovi quartieri sorti nel IX Municipio. I ladri nella zona si cimentano soprattutto nel furto dei pezzi di automobili, poiché le macchine moderne diventano sempre più difficili da rubare: i singoli accessori sono più semplici da sottrarre, magari finendo molto facilmente anche nel mercato dei “pezzi da ricambio” senza destare particolari sospetti”.

“Come avevo richiesto nello scorso bilancio municipale – ha terminato – serve assolutamente fermare il problema: peccato quest’Amministrazione abbia deciso di bocciare la mia proposta per l’installazione di tecnologie di monitoraggio delle automobili nelle zone di Mezzocammino e la Fonte Laurentina. Vorrei ricordare come molteplici automobili al Torrino, su via della Grande Muraglia, via Amsterdam o a Mostacciano e Mezzoccamino, siano state ritrovate dai legittimi proprietari prive degli pneumatici e posate su quattro mattoncini. Ci sono storie anche di tanti altri proprietari che hanno trovato propria macchina priva di pezzi al suo interno o con il motore privato di alcuni accessori”.