Pescatore cade da un pontile a Santa Marinella, è gravissimo • Terzo Binario News

Soccorso da ambulanza e Vigili del Fuoco, è stato elitrasportato al Gemelli

Cade da pontile per andare a pesca, ora è gravissimo.

È successo nel pomeriggio a Santa Marinella, all’inizio di lungomare Marconi a Capolinaro. La vittima è un giovane del posto.

Per cause in corso di accertamento, è caduto dal passaggio franando sulla scogliera sottostante.

A soccorrerlo un’ambulanza ma sono servite tecniche specialistiche speleofluviali applicate dalla 17A dei Vigili del Fuoco che lo hanno riportato sul piano stradale.

Da qui poi l’elitrasporto al policlinico Gemelli di Roma per via delle condizioni gravissime.