Ha perso il controllo dello scooter – Honda Sh – e ha colpito il guard rail di via dei Pescatori, intorno alle 4 di domenica 13 agosto. Trasportato all’ospedale in condizioni disperate, è morto poco dopo. Non c’è stato nulla da fare per Fabio Consoli, 61 anni.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo Tintoretto. Al momento, secondo una prima ricostruzione sembrerebbe essere un incidente autonomo.

c.b.