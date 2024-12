Per il Lucumone di Cerveteri tempo di bilanci e di auguri • Terzo Binario News

“๐“๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ ๐๐ข ๐›๐ข๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ข ๐ž ๐๐ข ๐š๐ฎ๐ ๐ฎ๐ซ๐ข!!!

๐ˆ๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง ๐š๐ง๐ง๐จ ๐๐š๐ฏ๐ฏ๐ž๐ซ๐จ ๐ซ๐ข๐œ๐œ๐จ ๐๐ข ๐ž๐ฆ๐จ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข!!!

Innanzitutto ci siamo registrati al RUNTS trasformandoci ๐๐š ๐Ž๐ง๐ฅ๐ฎ๐ฌ ๐š๐ ๐€๐๐’.

Siamo rimasti folgorati dellโ€™enorme privilegio di ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐ž๐ฌ๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐š e in solitaria il ๐‹๐ข๐›๐ž๐ซ ๐‹๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ฎ๐ฌ e la famosa mummia grazie ad un permesso speciale del Responsabile del Dipartimento greco-romano del museo di ๐™๐š๐ ๐š๐›๐ซ๐ข๐š.

Poi abbiamo ๐ข๐ง๐š๐ฎ๐ ๐ฎ๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐ฅ๐š ๐“๐จ๐ฆ๐›๐š ๐๐ž๐ข ๐ƒ๐ฎ๐ž ๐๐ข๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข che abbiamo recuperato presso lโ€™area di Onde Marine a Cerveteri grazie al permesso concesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Siamo stati selezionati e abbiamo firmato le ๐œ๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia il collaborazione con il ๐๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ž๐œ๐ง๐ข๐œ๐จ ๐๐ข ๐“๐จ๐ซ๐ข๐ง๐จ per la gestione delle aree interne ed esterne della Necropoli della Banditaccia e qui abbiamo recuperato e ๐ข๐ง๐š๐ฎ๐ ๐ฎ๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐ฎ๐งโ€™๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐ญ๐จ๐ฆ๐›๐š: ๐ฅ๐š ๐“๐จ๐ฆ๐›๐š ๐Ÿ๐Ÿ“๐Ÿ๐Ÿ• ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐Œ๐š๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐š.

Sempre a Cerveteri abbiamo avuto la stupenda occasione di una visita esclusiva allโ€™interno della ๐“๐จ๐ฆ๐›๐š ๐๐ž๐ข ๐‘๐ข๐ฅ๐ข๐ž๐ฏ๐ข.

E abbiamo partecipato come volontari alle ๐†๐„๐ ๐†๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ž ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐๐š๐ญ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐จ per consentire lโ€™๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐š๐ซ๐ข๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐“๐จ๐ฆ๐›๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐“๐ฎ๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐š๐ฏ๐ž che curiamo insieme alle altre associazioni del territorio.

Qui abbiamo avuto anche lโ€™onore della visita del ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ. ๐€๐ฅ๐š๐ง ๐’๐ก๐š๐ฉ๐ข๐ซ๐จ a Campo della Fiera, uno dei massimi esperti studiosi di ceramiche greche antiche al mondo, Professore di archeologia classica presso la Johns Hopkins University di Baltimora, Department of Classics.

Abbiamo realizzato ben due eventi presso lโ€™๐€๐ง๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐š๐ซ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ข ๐‹๐ฎ๐œ๐ซ๐ž๐ณ๐ข๐š ๐‘๐จ๐ฆ๐š๐ง๐š in coordinamento con il Parco Archeologico dell’Appia Antica e con il patrocinio della BCC di Roma.

Abbiamo finanziato la realizzazione di una replica di un abito maschile sulla base dei reperti trovati nella tomba Annesi Piacentini per il Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano Romano da mettere a disposizione del pubblico per una visita tattile immersiva e avviare un percorso dedicato alla tessitura; (prossimamente lโ€™inaugurazione)

E siamo stati invitati allโ€™Archeofest per raccontare la nostra esperienza come associazione in rapporto alle Istituzioni.

Abbiamo visitato nuovamente la ๐ ๐จ๐ง๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐‘๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข ๐š ๐Œ๐ข๐ฅ๐š๐ง๐จ, il museo civico archeologico di ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ง๐š, e il Museo di ๐€๐ฅ๐›๐š๐ง๐จ dove incredibilmente ho ritrovato una mia โ€œpubblicazioneโ€ del โ€™79 quando facevo le elementari!

Siamo stati in giro per il mondo e abbiamo visitato:

– ๐Œ๐š๐๐ซ๐ข๐ e il suo poco noto ma eccezionale Museo Archeologico

– ๐Œ๐จ๐ง๐š๐œ๐จ, e il ricchissimo museo di antichitร e splendida glipsoteca

– ๐๐ž๐ฐ ๐˜๐จ๐ซ๐ค con lo sconfinato ๐Œ๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐š๐ง ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฎ๐ฆ e lโ€™eccezionale carro etrusco (si, prossimamente ci sarร il nostro reportage)

– Ma soprattutto ๐๐š๐ซ๐ข๐ ๐ข! Dove abbiamo potuto ammirare il nuovo allestimento delle sale italiche ed etrusche al ๐‹๐จ๐ฎ๐ฏ๐ซ๐ž con una visita guidata grazie allโ€™ospitalitร e allโ€™invito del Conservateur en chef du Patrimoine en charge des collections รฉtrusques et italiques – Dรฉpartement des Antiquitรฉs grecques, รฉtrusques et romaines. (anche di questa avventura seguirร reportage)

Siamo stati anche ospiti in Spagna della Colecciรณn Museografica de Gilena

allโ€™evento rievocativo ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐‹๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ข๐ฌ ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ฅ ๐ƒ๐ž ๐‡๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐•๐ข๐ฏ๐š

E infineโ€ฆ last but not least, abbiamo superato la fatidica soglia dei ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ!!!

Grazie a tutti voi!!!

ps. una piccola ma doverosa e importante precisazione:

Tutte le spese per visite, ingressi ai musei, viaggi e similari sono stati coperti di tasca nostra.

Tutti i fondi recuperati con il 5×1000, contributi e donazioni (e magari anche qualche soldo in piรน, sempre di tasca nostra…) sono stati esclusivamente spesi per comprare attrezzature, stipulare l’assicurazione, organizzare eventi e finanziare iniziative per il bene pubblico.