Lunedì 15 agosto il servizio di raccolta differenziata porta a porta avverrà regolarmente mentre il Centro di raccolta comunale sarà chiuso.

Le isole ecologiche mobili in Via Corrado Melone e Marina di San Nicola saranno attive e le isole ecologiche mobili in Via Firenze, Piazza della Vittoria, Piazza de Michelis ed in Via dei Narcisi non attive.