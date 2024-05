Mister Cafarelli saluta il Santa Marinella • Terzo Binario News

Le strade di tecnico e società si dividono

L’Asd Santa Marinella 1947, comunica di aver deciso di comune accordo di interrompere, al termine della stagione corrente, il rapporto con l’allenatore Emiliano Cafarelli.

“Ringraziandolo per il suo contributo e la fortissima dedizione durante il suo mandato presso la nostra società, auguriamo al mister un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

Il C.D. Asd Santa Marinella 1947

Con pochissime parole, da via delle Colonie dichiarano concluso il rapporto con il mister Emiliano Cafarelli, dopo una stagione.

Giusto ieri Cafarelli aveva fatto il punto dopo l’ultima gara interna vinta 3 a 2 contro l’Ostiantica.

“La partita di Domenica era importante per noi, era l’ultima in casa e ci tenevamo tanto vincerla. La settimana precedente ho provato a mantenere alta la concentrazione, perche’ sapevamo che potevamo guadagnare un’altra posizione in classifica e cosi è stato, infatti finiamo quarti , migliorando di due posizioni e di quattordici punti la stagione precedente. Siamo quindi contenti di quello che abbiamo fatto ragionando su quello che abbiamo avuto nell’ultimo mese riguardo a infortuni e problematiche varie. Anche Domenica ci siamo presentati con una formazione inedita, con tanti giovani se non erro cinque under, per le assenze, l’abbiamo giocata con un altro sistema di gioco nuovo. E’ stato un buon primo tempo, nella ripresa siamo calati, vuoi la stanchezza, il caldo e il calo di tensione. Abbiamo mancato parecchie occasione da gol , ma la prestazione e’ stata positiva, dispiace solo che l’abbiamo tenuta aperta fino all’ultimo. Concludiamo nel migliore dei modi davanti a un bel pubblico , oggi c’erano anche tanti ragazzi giovani che sono venuti a festeggiare Peppe autore di una stagione incredibile (Capocannoniere di tutti i gironi di Promozione, e Capocannoniere del Santa Marinella dal 2002 ad oggi) e sono contento che anche i suoi compagni hanno lottato per non far segnare il suo diretto avversario nella corsa alla classifica marcatori. Una bella domenica che corona una bella stagione di costruzione con tanti bei spunti”.