Peppino, Olivia, Scricciola e Ben: sono tutti cani affettuosi che meritano famiglie che li amino • Terzo Binario News

NAPOLI VI PREGO DI SALVARE DAL CANILE PEPPINO LABRADOR DI 6 ANNI I CONIUGI SI SEPARANO E NESSUNO DI LORO PUÒ TENERLO

LUI HA CAPITO TUTTO E STA MALE VISTO CHE NELLA SUA VITA QUESTO È IL SECONDO ABBANDONO , LUI È STATO TROVATO IN STRADA

CONFIDO NELLE VOSTRE CONDIVISIONI Peppino e un cane sano buono e socievole Va d’accordo con i suoi simili, con i gatti è da testare!!

Associazione “Cuore di molosso” 3382015582

OLIVIA È UNA CUCCIOLA CHE HA VISSUTO L’INFERNO IN UN CANILE DEL SUD

ACCALAPPIATA CON UNA ZAMPETTA MACIULLATA, STERILIZZATA E GETTATA IN UN BOX CON CANI GRANDI DOVE HA VISSUTO IMMOBILE IN UN ANGOLO PERCHÉ VENIVA MORSA CONTINUAMENTE , INFATTI È PIENA DI CICATRICI NON SAPPIAMO DAVVERO COME SIA SOPRAVVISSUTA, E SOPRATTUTTO COME SIA COSÌ BUONA .

OLIVIA VA DACCORDO CON TUTTI I CANI MA DOPO QUELLO CHE HA PASSATO È RICHIESTO CHE SIANO BUONI COME LEI .

ORA SI TROVA IN STALLO IN UN BOX , HA CIBO E RIPARO MA SOFFRE TANTO LA SOLITUDINE PERCHÉ È COMUNQUE DIETRO LE SBARRE , LEI È

ADATTA A TUTTI, BUONISSIMA CON CANI GATTI E PERSONE , COMINCIA ANCHE AD ANDARE AL GUINZAGLIO



LA SISTEMAZIONE PIÙ ADATTA SAREBBE CASA CON GIARDINO E LA COMAGNIA DI UN CAGNOLINO EQUILIBRATO COME PUNTO DI RIFERIMENTO.



OLIVIA NONOSTANTE LA SUA MUTILAZIONE SI MUOVE BENE, È SANA E AUTONOMA E POTRÀ FARE UNA VITA NORMALISSIMA.



SOCIALIZZATA CON ALTRI CANI, NEGATIVA LEISHMANIOSI

IGNORA I GATTI BUONISSIMA CON LE PERSONE



INUTILE DIRE CHE STO SOSTENENDO TUTTE LE SPESE E ANCHE UN PICCOLO AIUTO

PER ME SAREBBE VITALE

ADOTTABILE SOLO DA PERSONE MERAVIGLIOSE CHE LE FACCIANO DIMENTICARE

L’INFERNO CHE HA VISSUTO DOPO ITER PREAFFIDO COMPLETO.

Per info inviare su whatsapp una breve presentazione

Tipo di casa Famiglia Passate esperienze con i cani Vita che farebbe la cucciola

Enza 3925803137

Trovata legata abbandonata una Scricciola di appena 5/6 kg ..circa 6 anni…

Le sue condizioni le potete vedere da voi com’è stata tenuta fino ad ora….. pensavamo era una vecchietta… cosa ti avranno fatto passare piccola dolcissima anima innocente????

Ora è stata recuperata lei tremava tutta…. solo dopo essere stata presa in braccio si è abbandonata all’abbraccio della volontaria… quando si è subito accorta finalmente di essere al sicuro….

Ora per prima cosa sarà visitata da un veterinario e speriamo arrivi davvero presto una meravigliosa famiglia per lei…

+39 346 754 0713 info Margherita Garofalo Napoli

Cerchiamo una casa speciale per Ben, il nostro affettuoso Ben di 14 anni circa è in cerca di una famiglia che possa regalargli carezze e un giardino dove giocare.

Con il cuore colmo di amore, desideriamo che lui non trascorra gli ultimi anni in un box, ma invece in un ambiente caldo e accogliente.

Fulvia 338-8485207