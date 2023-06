Pd Lazio, a Civitavecchia si vota in via Friuli dalle 8 alle 20 • Terzo Binario News

Domenica l’elezione del segretario regionale dei dem

“Siamo alla vigilia della scelta del nuovo segretario del Partito Democratico del Lazio.

I candidati che hanno presentato formalmente la propria disponibilità a concorrere per la segreteria regionale del Lazio sono Daniele Leodori e Mariano Angelucci.

Tanto il profilo dei candidati quanto le mozioni programmatiche che li accompagnano si possono consultare nel sito del Partito Democratico del Lazio.

La scelta si compirà in occasione di consultazioni aperte che coinvolgeranno tutti coloro che, elettori del centrosinistra, vorranno partecipare.

Queste ultime si svolgeranno presso la sede del Circolo del PD di Civitavecchia, in via Friuli (Campo dell’Oro), domenica 18 giugno p.v., come da regolamento, dalle ore 08,00 alle ore 20,00.”

Marco Piendibene