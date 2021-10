Pd Ladispoli: "Non conta vincere le elezioni, quanto come si è arrivati a vincerle" - Terzo Binario News

“L’importanza e la bellezza di questa vittoria, e delle altre che verranno, non risiede nel risultato ma nel processo che ha portato al risultato. Quando un grande partito scende dalla cattedra e si mette in ascolto, quando rifiuta in maniera ostinata e controcorrente il gioco della contrapposizione Noi-Loro a favore del Noi.

Quando si mette a tavolino ad immaginare – anche con chi lo aveva criticato – un futuro in un’epoca caratterizzata da molte incertezze, allora questo partito convince gli elettori.

Le persone sono in grado di capire quando oltre ai titoli non ci sono contenuti. Perché i titoli e le bugie non risolvono i problemi.

E con questi risultati pensiamo sia stato premiato anche un modo di fare politica non urlato, non offensivo. Rispettoso verso tutti mentre altri leader continuavano nella loro campagna di odio, in un Paese che ha invece bisogno di unità di fronte a uno dei momenti più difficili del dopoguerra”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli