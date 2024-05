Passa il Giro d’Italia, cambia la viabilità: chiuso un tratto della Salaria • Terzo Binario News

Passa il Giro d’Italia, cambia la viabilità in alcune zone del Lazio

Per consentire lo svolgimento del Giro d’Italia, come concordato con la Prefettura di Rieti nell’ambito del Comitato Operativo per la Viabilità, saranno necessarie alcune limitazioni al traffico anche sulla rete stradale in gestione Anas nella giornata di sabato 11 maggio.

Nel dettaglio:

Sabato 11 maggio dalle 12:00 alle 15:00 saranno chiusi due tratti delle strade statali 4 “Salaria” e 471 “di Leonessa”.

la statale 4 “Salaria” sarà chiusa in entrambe le direzioni dal km 112,700 al 112,300;

sarà chiusa in entrambe le direzioni dal km 112,700 al 112,300; la strada statale 471 “Leonessa” sarà chiusa in entrambe le direzioni dal km 15,500 al 38,800.

Il traffico sarà deviato con indicazioni sul posto. Le chiusure saranno effettuate dalle Forze dell’Ordine e dalle squadre Anas, in coordinamento con la Prefettura e le Forze dell’Ordine.

