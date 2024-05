Celli: "A Tor Bella Monaca insieme ai cittadini per grande operazione di rigenerazione" • Terzo Binario News

La presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha partecipato questa mattina, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al prefetto Lamberto Giannini, ad assessori e consiglieri, ad un sopralluogo in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca dopo l’avvio delle operazioni di sgombero dei locali del comparto R5 avviato nei giorni scorsi.

“Quella di Tor Bella Monaca è un’operazione che si aspettava da anni. Lo dico da cittadina che vive in questo Municipio, lo dico da mamma che ha speranza che i nostri ragazzi, i nostri figli, vivano in una città migliore. La nostra amministrazione sta dando vita a una enorme azione di riqualificazione e di recupero di un territorio che è stato abbandonato per troppo tempo e che finalmente riprende vita e dignità. Lo stiamo facendo insieme ai cittadini, insieme a coloro che sono stati sempre lontani dalle istituzioni e che finalmente hanno riposto fiducia in noi e sono al nostro fianco con grande spirito collaborativo. Il futuro per loro è il futuro per tutta la città”, commenta la presidente Svetlana Celli.