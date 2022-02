Pascucci ricorda Mauro Nunzi: “Iter nuovo lungomare idea sua, perdo un amico e una persona geniale” - Terzo Binario News

“Oggi è venuto a mancare Mauro Nunzi. Un mio amico. L’ho conosciuto quando (consigliato da una persona che stimo molto) venne a fare il dirigente nella nostra città. Mauro era geniale. Grazie alle sue intuizioni abbiamo messo in atto alcune delle più significative rivoluzioni urbanistiche di Cerveteri. A lui si deve ad esempio la Variante Generale al Piano Regolatore o la richiesta dell’arretramento della linea demaniale. Ma il suo capolavoro sono convinto sia stato l’ideazione del percorso per la risoluzione della questione di Campo di Mare, che proprio in queste settimane, dopo anni di fatiche, si sta concludendo. La nostra città gli sarà sempre riconoscente.

Quando aveva smesso di lavorare a Cerveteri, ci eravamo un po’ persi di vista, ritrovandoci un paio di anni fa. Ci siamo sentiti qualche settimana fa durante le feste di Natale. E non avevo idea che quella sarebbe stata l’ultima volta.

Al di là della sua bravura, della sua sottile intelligenza e della sua abnegazione per il lavoro, non potrò dimenticare la sua passione per lo sport.

Quando ci siamo conosciuti mi disse “Sindaco se dovessi accettare l’incarico, lei deve sapere che quando c’è la neve, io parto”. Pensavo scherzasse. Invece spesso d’inverno usciva dall’ufficio il venerdì sera e partiva con la macchina per le mete più disparate. E il lunedì, senza il minimo segno di stanchezza, era di nuovo sulla sua scrivania. Senza contare che se lo chiamavo per qualche urgenza nel fine settimana, rispondeva sempre anche dalla seggiovia. Una volta mi convinse ad andare a sciare insieme. Accettai più per compiacerlo. Oggi invece sono così felice di quella giornata.

Amava le fraschette di Cerveteri, le cose semplici, i pranzi improvvisati, gli amici con la chitarra. Adorava il panettone.

Quando ci vedevamo a casa sua eravamo circondati da tavole da surf, sci, canoe, qualsiasi strumento sportivo che si potesse immaginare.

Mauro sorrideva sempre ed era affamato della vita. Mi mancherà molto. Anche se sono convinto che continuerà a vivere nel bellissimo ricordo che il suo lavoro e le sue idee rivoluzionarie hanno lasciato e stanno continuando a lasciare nella nostra città.

Alla figlia Jasmine, alla sua famiglia e a tutte le persone care arrivino le più sentite condoglianze mie e della nostra comunità.

Ora me lo immagino con gli sci, sulle vette dell’Olimpo, dove spero possa sciare sempre, senza interruzione, come ha sempre sognato.

Buon viaggio, Mauro. Che la terra ti sia lieve.

Mauro for President”.

Questo, il toccante ricordo di Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, per Mauro Nunzi, funzionario urbanistico ed ex Dirigente del Comune di Cerveteri venuto a mancare questa mattina.