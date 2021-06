Pascucci: "A Cerveteri solo 4 positivi, dato più basso degli ultimi 10 mesi" - Terzo Binario News

“Senza obbligo all’aperto, la mascherina va portata sempre con sé”

“Da oggi, lunedì 28 giugno tutta Italia è ufficialmente in zona bianca.

Un forte allentamento delle misure restrittive ma che in ogni caso ci impone ancora di prestare massima attenzione.

Decaduto ufficialmente l’obbligo di mascherina all’aperto, ma sarà comunque necessario averla sempre con sé. Bisognerà infatti continuare ad indossarla in tutti i locali al chiuso, all’aperto laddove dove non è garantito il distanziamento interpersonale e se ci si trova in presenza di persone immunodepresse.

La curva dei contagi è in costante calo, anche a Cerveteri, dove il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 10 mesi: 4 positivi totali. Dobbiamo però continuare a essere prudenti”.

Alessio Pascucci