Parte la serie C dell'Asd Santa Marinella Basket femminile • Terzo Binario News

Prende il via il campionato di serie C dell’ASD Santa Marinella Basket. La società del presidente Raffaele Bronzolino e guidata in panchina dal coach Daniele Precetti inizierà la sua stagione a Roma alle 18 ospite del Montesacro Basket.

Tanto l’entusiasmo intorno alla società e alle ragazze del gruppo squadra che in questo periodo di precampionato si sono impegnate a fondo per arrivare nel migliore dei modi ai nastri di partenza disputando diverse amichevoli, fra cui il 1° Memorial “Grazie Robi”, con compagini di categoria superiore.

«Sono curioso di vedere la squadra all’opera – afferma coach Precetti – e, tranne due ragazze indisponibili, sono tutte a disposizione.

Abbiamo disputato un precampionato discreto dove le amichevoli sono state soprattutto utili per capire dove dovevamo lavorare. Non siamo naturalmente al top della forma ma è anche giusto che sia così perché dovremo esserlo più avanti. L’importante sarà trovare cominciare ad avere la continuità con le partite». Le altre compagini che compongono il girone delle santamarinellesi sono Smit Trastevere, Frecce Romane Basket, Pass Roma, Pallacanestro Talea, Virtus Roma 1960 e Stella Azzurra Roma-Nord.