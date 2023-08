Parte il toto Ct, da Allegri a Spalletti: tutti i nomi del dopo-Mancini • Terzo Binario News

Le dimissioni del tecnico di Jesi aprono tanti scenari per la panchina azzurra

La notizia delle dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di Commissario Tecnico della nazionale di Calcio è giunta come un fulmine a ciel sereno.

Dopo il trionfo di Euro 2020 (trasformatosi in 2021 per l’emergenza Covid-19), le due finalissime di Nation League e la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, facendo così mancare per la seconda volta la qualificazione agli azzurri alla massima rassegna al mondo di calcio, il Mister Roberto Mancini lascia la panchina dell’Italia.

Forse era anche nell’aria, ma sicuramente non ci si aspettava una decisione in pieno agosto, a poco meno di un mese dai prossimi appuntamenti di qualificazione agli Europei del 2024.

Scatta immediatamente il toto-nomi: chi sostituirà Mancini?

In testa, soprattutto in considerazione del fatto che si trova attualmente senza squadra, c’è Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli Campione d’Italia, aveva interrotto il suo rapporto con la squadra di De Laurentiis proprio nei giorni immediatamente successivi la vittoria del tricolore. Ufficialmente, con l’obiettivo di prendersi un anno sabbatico. Ma l’occasione è ghiotta: potrebbe essere il coronamento di una vita di panchine per il coach di Certaldo.

A seguire, ci sono Antonio Conte, che rappresenterebbe un cavallo di ritorno dopo l’avventura di Euro 2016 e Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus viene da una stagione non facile e proprio recentemente sembra abbia espresso il desiderio di guidare una nazionale, per rimanere sempre nel mondo del calcio ma senza avere un impegno quotidiano ed estenuante come quello delle squadre di club.

In lizza anche un tris di Campioni del Mondo del 2006, oggi allenatori di calcio: si parla anche di Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro e Fabio Grosso.