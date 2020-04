Pap Civitavecchia: "Assemblea on line giovedì alle 17" - Terzo Binario News

“Pochi giorni fa abbiamo lanciato l’idea di un’assemblea pubblica virtuale per provare a ragionare collettivamente della crisi occupazionale e ambientale che da anni soffoca la nostra città. Una crisi durissima che purtroppo si è acuita drammaticamente in queste settimane a causa del Covid-19. L’iniziativa ha destato da subito l’interesse di molte forze politiche e sociali ed è per questo che abbiamo deciso di velocizzare l’organizzazione dell’evento.

L’assemblea si terrà giovedì 23 aprile, alle ore 17.00, sul link che metteremo a disposizione dei partecipanti attraverso la piattaforma Zoom.

All’incontro, che sarà moderato da Marco Galice (Centumcellae News) sono già stati invitati rappresentanti di Città Futura, della Fiom-CGIL, di Onda Popolare, del Comitato S.O.L.E, del Forum Ambientalista, dell’USB, di Rifondazione, della CPC e dei mercatali.

Sappiamo che negli ultimi giorni le acque del dibattito cittadino si sono parecchio agitate, soprattutto di fronte a specifiche proposte avanzate da alcune imprese portuali. All’ordine del giorno di questa assemblea non ci sarà tuttavia la singola questione dello scarico carbone al porto, ma le risposte collettive da provare a mettere in campo per arginare una crisi annosa, spietata e ben lungi dall’essere risolta. In buona sostanza, per quanto possa risultare ambizioso, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di cominciare a saldare le istanze del lavoro a quelle della salute e della tutela ambientale.

Mai più contrapposizione tra ambiente e lavoro. Mai più divisi contro la crisi”.

Potere al Popolo – Civitavecchia