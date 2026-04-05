Palpeggia una 17enne a Termini, arrestato un marocchino di 39 anni • Terzo Binario News

All’interno della stazione ferroviaria Roma Termini, un uomo ha avvicinato una ragazza di 17 anni mentre era intenta a utilizzare le biglietterie automatiche.

Fingendo di volerle prestare aiuto per l’acquisto del titolo di viaggio, l’ha improvvisamente molestata, toccandola per poi darsi alla fuga.

Le urla della giovane hanno subito attirato l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini in servizio di pattuglia nello scalo ferroviario, che sono intervenuti bloccando l’uomo dopo pochi metri.

L’uomo, un cittadino marocchino di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato e condotto in caserma, dove è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e gravemente indiziato del reato di violenza sessuale. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.