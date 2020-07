Palpeggia donne poi la fuga in scooter: denunciato 34enne di Civitavecchia - Terzo Binario News

Individuava la vittima, si avvicinava a bordo di uno scooter, poi la palpeggiava prima di scappare. Un 34enne di Civitavecchia è stato denunciato.

Come riportato dall’AdnKronos, i carabinieri della stazioni di Montalto di Castro e Tarquinia hanno ricevuto diverse segnalazioni nei mesi scorsi, anche da minorenni, così sono scattate le indagini che hanno consentito di risalire al giovane.

Per lui le accuse sono violenza sessuale, violenza privata, lesioni personali aggravate e percosse (una ragazza è stata toccata con tale brutalità da riportare un trauma guaribile in cinque giorni di prognosi) ed è stato anche sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di non uscire di casa dalle 22 alle 6.