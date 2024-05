Pallacanestro, lettera aperta alla città dalla Dinamo Ladispoli • Terzo Binario News

Tutto il gruppo dirigente della Pallacanestro Dinamo lancia un appello ai propri sostenitori, agli iscritti, alle famiglie di tutti i piccoli e grandi atleti, agli sportivi cittadini e anche a chi semplicemente vuole bene a Ladispoli e a tutte le sue variegate espressioni e rappresentanze: ๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ญ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ข ๐š ๐ญ๐ข๐Ÿ๐š๐ซ๐ž ๐ƒ๐ข๐ง๐š๐ฆ๐จ ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐š ๐Ÿ“ ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ, ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ–:๐Ÿ’๐Ÿ“ ๐š๐ฅ ๐๐š๐ฅ๐š๐’๐จ๐ซ๐›๐จ ๐๐ข ๐•๐ข๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐ž.

Ci saranno i ๐ช๐ฎ๐š๐ซ๐ญ๐ข ๐๐ข ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐‚ ๐๐ข ๐›๐š๐ฌ๐ค๐ž๐ญ, saraโ€™ la prima gara di una sfida che si giocheraโ€™ al meglio delle 3 partite, contro Santโ€™Anna Morena di Roma.

Abbiamo fatto fin qui un percorso eccezionale, oltre ogni piuโ€™ rosea aspettativa, e ora non vogliamo piuโ€™ fermarci, vogliamo provare a giocarcela fino in fondo. Siamo altresiโ€™ consapevoli che domenica potrebbe anche essere la nostra ultima partita in casaโ€ฆ lโ€™avversario eโ€™ forte e determinatoโ€ฆ proprio per questo, a maggior ragione, ci serve il vostro calore, la vostra spinta: i nostri atleti ci proveranno con tutto loro stessi a vincere e se ci sarete anche voi, vada come vada, saraโ€™ un evento, una festa sportiva, della quale tutti potremo portare un bellissimo ricordo per molto tempo.

La Dinamo non eโ€™ una Famiglia (le Famiglie sono una cosa troppo importante e seria affincheโ€™ noi ci si possa definire tale) ma eโ€™ certamente, quantomeno, una Comunitaโ€™ di persone che condividono determinati valori e regole; tra questi ci sono spirito di sacrificio, inclusione e senso di appartenenza: bene, questo eโ€™ il momento di esprimerli, una volta di piuโ€™, tutti insieme e riempire il PalaSorbo per provare a spingere i nostri ragazzi in campo verso una possibile vittoria. ๐•๐จ๐ข ๐ฉ๐จ๐ญ๐ž๐ญ๐ž ๐Ÿ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐š, ๐•๐ข ๐š๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐š๐ฆ๐จ.