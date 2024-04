Palio Marinaro 2024 a Civitavecchia, il resoconto finale • Terzo Binario News

Al termine di numerose regate sono stati i team degli “Spormonati” e de “I nuotatori” ad aggiudicarsi la vittoria del 45° Palio Marinaro di Santa Fermina tra i Nuovi Rioni Storici di Civitavecchia; tra i junior trionfo, invece, degli equipaggi dell’IIS Calamatta sia nel femminile che nel maschile.

Ancora una volta gli studenti dell’Istituto cittadino hanno fatto man bassa di premi. Da rilevare che un gruppo di genitori del Calamatta si è affiancato alla Mare Nostrum e hanno dato una bella spinta a questa meravigliosa manifestazione.

Sabato mattina, nella splendida cornice del porto storico si è combattuto a suon di remate poderose, per ottenete il primato e portate a casa il prestigioso trofeo del Palio Marinaro dei Tre Porti open alle marinerie della Liguria, dell’Adriatico della Toscana, del Lazio e della Campania; tra I team in gara c’è stato il team di Malta. Il nostro meraviglioso porto storico é stato ammirato da tutti i membri (senior e junior) dei team giunti a Civitavecchia per gareggiare sulle quattro tradizionali barche: Leandra, Stella Maris, Centumncellae e Villa Santina con remi di legno e sedile fisso e che sono condotte da 4 vogatori e un capitano timoniere. A curare la gestione delle barche Antonino, Claudio, Mario, Pierluigi. L’associazione Mare Nostrum 2000, presieduta dall’eccezionale Sandro Calderai, ha dato vita ad un’altra ottima edizione del Palio Marinaro. A latere di questa competizione si sono svolte molteplici iniziative e attività.

Presenti alla manifestazione le donne dell’associazione Andos con le dragonesse del Dragon Boat giunte con un grande dragone arancione al molo; la presidente Lisa Di Giovanni e le altre donne dell’Andos hanno poi dato via all’emozionante lancio dei palloncini in ricordo di chi non c’è più.

La kermesse ha preso il via con il corteo che è partito dalla chiesa dell’Orazione e Morte e che è stato composto dal presidente e dai soci dall’associazione Mare Nostrum 2000, dai membri dei vari equipaggi, dagli stendardi dei Nuovi Rioni Storici e da un bel gruppo di figuranti della Pro Loco in bellissimi abiti d’epoca grazie alla collaborazione sempre fattiva della presidente Maria Cristina Ciaffi. Ad accompagnare la sfilata la banda Ponchielli.

Il corteo è poi giunto al Forte Michelangelo accolti dagli alunni delle classi 5C e 5D dell’Istituto Ennio Galice di Civitavecchia (plesso don Papacchini) con le maglie dei Rioni e un aquilone per ogni Rione grazie al progetto ottimamente portato avanti dal vicepresidente della Mare Nostrum 2000 Vincenzo Ricotta. Dopo la benedizione di don Cono il corteo è ripartito insieme ai bambini con bandiere, aquiloni e cartelloni. Arrivati al Molo c’è stato il taglio del nastro con la “Donna del Palio 2024”, Maria Cristina Ciaffi, don Cono, il presidente Sandro Calderai e il presidente del Comitato Diocesano Patrona S. Fermina, Stefano Fantozzi; a seguire le colazioni offerte dalla Mare Nostrum. Al termine delle regate tra gli Juniores maschili vittoria del Rione Aurelia con l’equipaggio 1 dell’IIS Calamatta (Matteo Cianfoni, Manuel Saggiomo, Samuele Del Rio, Alessandro Pazzaglia, Giordano Floris); secondo posto per il Rione Cisterna Faro del Calamatta 2 (Emanuele Evangelisti, Matteo Franzese, Christian Riglietti, Francesco Fiorilli, Francesco Memmoli); terzo posto per il Rione Pirgi con il team dell’Odos (Manuel D’Addazio, Umberto Arcadi, Samuele Godani, Lorenzo Cerasa, Stefano D’Addazio e Daniele Godani); quarto posto per il Rione Pantano con l’equipaggio dell’Istituto Stendhal (Danilo Battaglini, Stefano Trillocco, Mirko Serpentaria, Diego Tommasini; con loro Simone Poci e Andrea Rastelli; quinto posto per i ragazzi dell’istituto Marconi coi colori del Campo dell’Oro (Andrea Limbardo, Sebastiano Gigliuto, Cesare Pasquini, Francesco Procino, Leonardo Medori); sesto posto per il terzo equipaggio dell’IIS Calamatta (Sofia Zena, Gianguido Rossi, Francesco Giancola, Diego Puerangelini, Arseny Kuchtis). Nella categoria Junior femminile vittoria dell’equipaggio rosa dell’IIS Calamatta (Emanuele Evangelisti, Ginevra Giancaleoni, Giulia Fattori, Sophia De Filippo, Sofia Zena).

Nella categoria Senior femminile vittoria de “I Nuotatori” per il Rione Cisterna Faro (Marcello Jacopucci, Margherita Fraticelli, Michela D’Amico, Paola Peris, Viviana Melgrani); secondo posto per il Rione Centro Storico con il team delle “Piovre” (Laura Giammaria, Maria Letizia Bello, Roberta Petito, Silvia Felicioni, Giuliana Cernusco); terzo posto per il Rione Aurelia con la squadra delle “Lumachelle” (Davide Orlandi, Barbara D’Ippoliti, Regina Benedetti, Cristiana Giardini, Marika Mancino e Fabiana Pietrarelli).

Nel Senior maschile vittoria degli “Spormonati” per il Rione Aurelia (Davide Orlandi, Antonio Ciancaleoni, Emanueke Zena, Sandro Pazzaglia, Abraoo Silva Moraes); secondo posto per “I Nuotatori” per il Rione San Liborio (Michela D’Amico, Marcello Jacopucci, Alessio Alfonsi, Maurizio Valiserra, Claudio Bernini); terzo posto per gli “Storici” per il Rione Cisterna Faro (Vincenzo Viola, Dario Vassallo, Gennaro Loiacono, Basilio Impastato, Matteo Fanciulli; quarto posto per i “Pozzolani” per il Rione San Gordiano (Sandro Costa, Dante Cima, Ivano Scotti, Vincenzo Mercuri, Daniele Cima). Fondamentale per la buona riuscita della due giorni della manifestazione il supporto delle forze dell’ordine: Al termine di queste regate si è svolto un divertente e combattuto terzo tempo sportivo: a sfidarsi sono stati equipaggi misti di genitori e figli.

Al termine di tutte le premiazioni si è svolto il terzo tempo “mangereccio” con fiumi di ottima e succulenta pasta all’amatriciana con guanciale croccante e bibite a volontà.

2) PALIO MARINARO DEI TRE PORTI

Civitavecchia domenica si é svegliata con l’allegria e l’entusiasmo portato dai tanti equipaggio che, giunti da varie parti di Italia e da Malta hanno affollato il porto per dar vita a bellissime regate al cardiopalma valide per la 16^ edizione del Palio Marinaro dei Tre Porti open alle marinerie e agli studenti degli Istituti Nautici del Lazio, della Liguria, della Toscana, del Friuli Venezia Giulia e della Campania. Il Palio Marinaro dei Rioni Storici e quello dei Tre Porti open sono dedicati alla Patrona di Santa Fermina.

Ieri mattina il porto storico di Civitavecchia ha fatto da cornice alla 16^ edizione della manifestazione sportiva, culturale e sociale promossa dall’associazione Mare Nostrum 2000. Per questa edizione sono stati ospiti per la categoria Junior gli studenti di vari Istituti Nautici d’Italia a rappresentare la nostra città sono stati gli studenti dell’IIS “Calamatta” guidati dal professor Casalini e dalla professoressa Rizzo. Presente alla manifestazione per sostenere i propri ragazzi la DS Corvaia e la vicepreside. Gli studenti dei vari istituti sono venuti nella nostra città il giorno prima e hanno visitato e molto apprezzato la nostra città (hanno pernottato in strutture ricettive della nostra città e mangiato in pizzerie e ristoranti locali) e sono stati felici di aver partecipato a questa competizione. Gli studenti civitavecchiesi e quelli degli altri Istituti Nautici ospiti della manifestazione hanno ottimamente rappresentato la bella gioventù di Civitavecchia dimostrando grandi sportive, ma anche umane e tanta serietà e disciplina. Eccezionali i professori che hanno accompagnato i vari equipaggi.

In una giornata caratterizzata dal forte vento di Tramontana e con condizioni del mare non troppo ottimali Junior e Senior hanno dato vita a combattutissime regate e si è assistito a emozionanti testa a testa che hanno regalato spettacolo. Come sempre eccezionale il presidente della Mare Nostrum Sandro Calderai e davvero insostituibili Antonino Ponzio, Claudio Guida, Pierluigi Valente, Mario Piscini e Vincenzo Ricotta (vicepresidente) che per tutto l’anno lavorano per il Palio; con loro anche Davide Orlandi e Gennaro Loiacono.

A preparare il campo di regata sono stati i tecnici della Lni Civitavecchia, mentre i giudici di gara sono stati Giovanni Spinelli (Lni Civitavecchia), Vincenzo Ricotta e Mario Piscini. Impeccabile in segreteria Pierluigi; ottimo il lavoro di Antonino e Claudio sul Molo a servizio di tutti glinequipaggi che hanno apprezzato il loro operato. Presenti a questa giornata il Comandante in seconda della Capitaneria di Porto Di Martino, l’assessore Francesco Serpa, il consigliere comunale e delegato allo Sport Marco Iacomelli, la Donna del Palio 2024 Maria Cristina Ciaffi, il presidente del Comitato Diocesano Patrona S. Fermina, Stefano Fantozzi.

Nella categoria Junior femminile vittoria dell’ITTL San Giorgio di Genova (Isabella De Lucia, Matilda Zunino, Sara Ivaldi, Valentina Fabbri e il capitano timoniere Marco Casaccia); secondo posto per l’equipaggio dell’IIS Pancaldo di Savona (Crustina Bogliolo, Alice Soro, Gaia Turboni, Martina Formento e capitani timoniere Yossef Machouty); terzo posto per l’IIS Calamatta di Civitavecchia (Ginevra Ciancaleoni, Giulia Fattori, Sophia De Filippo, Sofia Zena e capitano timoniere Emanuele Evangelisti).

Nella categoria Junior maschile a imporsi su tutti i ragazzi dell’ITTL San Giorgio di Genova (Francesco Graffioni, Christian Sella, Giorgio Cogliolo, Mattia Martucci e capitano timoniere Marco Casaccia); secondo posto per IIS Cappellini di La Spezia (Claudio Casani, Gabriele Grossi, Biagio Mori, Andrea Cristian Pistone, Andrea Lucchinelli); terzo posto per L’ITTL San Giorgio di Genova (Luca Costantini, Dario Bigatto, Alessandro Tintis, Mario Graffione e capitano timoniere Marco Casaccia). Quarto posto per l’IIS Calamatta 2 di Civitavecchia (Matteo Franzese, Christian Riglietti, Francesco Fiorilli, Diego Pierangelo e capitano timoniere Emanuele Evangelisti), quinto posto per Civitavecchia 1 dell’IIS Calamatta (Manuel Saggiomo, Samuele Del Rio, Alessandro Pazzaglia, Giordano Floris e capitano timoniere Matteo Cianfoni); sesto posto per l’IIS Nautico Caboto di Gaeta 1 (Caporali Tommaso, Nathan Triestino, Gennaro Ceraldi, Francesco De Bonis e capitano timoniere Giovanni Caterino). Settimo posto per l’IIS Vendramin Corner di Venezia (Joele Albertosi, Elia D’Amico, Tommaso Tiozzo, Sabrina Rachello Imperi con capitano timoniere Alessandro Zappa). Ottavo posto per l’IIS Caboto 2 di Gaeta (Marco Ingordini, Alessandro Carlo Lovisetto, Luigi Pignatiello e capitano timoniere Francesco Succodato.

Nella categoria Senior femminile si sono prepotentemente imposte su tutti le ragazze di Castiglione della Pescaia (Maria Assunta Bovenzi, Elisa Loffredo, Sara Salvadori, Costanza Todini con capitano timoniere Alice Viti); secondo posto per Civitavecchia 1 (Maria Letizia Bello, Michela D’Amico, Silvia Felicioni, Roberta Petito e capitano timoniere Marcello Jacopucci); terzo posto Civitavecchia 2 (Barbara D’Ippoliti, Regina Benedetti, Cristiana Guardini, Fabiana Pietrarelli, riserva Marika Mancino e capitano timoniere Davide Orlandi. Quarto posto per Amalfi (Silvia Ingenito, Isabella Carrano, Lisa Franzese, Giulia Landolfi e capitano timoniere Andrea Alfano).

Nella categoria Senior maschile hanno praticamente stracciato tutti i record e senza fatica si sono imposti su tutti i canottieri dell’equipaggio di Orbetello (Marco Casetta, Pietro Di Maria, Gianluca Santi, Andrea Santi con capitano timoniere Alessio Benocci); a seguire Castiglione della Pescaia (Tommaso Verì, Andrea Giardini, Filippo Gargano, Francesco Chielini con capitano timoniere Alessandro Speciale Damiani); a seguire Amalfi (Vincenzo Bellogrado, Giovanni Ruocco, Gabriele Amato, Angelo Carrabo e capitano timoniere Elia Amato); Civitavecchia (Antonio Ciancaleoni, Emanuele Zena, Sandro Pazzaglia, Abraoo Silva Moraes con capitano timoniere Davide Orlandi) e Malta (Antony Viacava, Gerard Mikaikef Gerard, Bryan Falcon, Ivan Cassar, Angelique Theima (Riserva) con capitano timoniere Cristian Frendo). È stato squalificato l’equipaggio di Talamone che ha virato al contrario la boa. Per tutti la Mare Nostrum ha offerto la colazione, il pranzo e la “Welcome Bag” per promuovere la città e il Palio Marinaro, in particolare la pizza di Pasqua e una mignon di Sambuca Molinari. Ad accompagnare i team dell’IIS San Giorgio di Genova è stata la professoressa Beatrice Lazzeri insieme al professor Enzo Mancuso; i ragazzi dell’Istituto Vendramin Corner di Venezia sono stati, invece, accompagnati dalla professoressa Alessandra Pagan insieme all’educatore Gianni Brescia; per l’IIS Giovanni Caboto di Gaeta gli accompagnatori sono stati la professoressa Annamaria Magliozzi e l’assistente tecnico Giovanni Caterino. Ad accompagnare la squadra dell’Istituto Pancaldo di Savona le professoresse Caterina Frauto ed Elisabetta Onnis. Per l’Istituto Capellini-Sauro di La Spezia gli accompagnatori sono stati Bruno Maria Isoppo, Sergio Mori e Agostino Bensa.